Andersen Consulting pogłębia ofertę w zakresie cyfrowej transformacji, nawiązując współpracę z firmą Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Silver Creek, wiodącym dostawcą strategii w zakresie danych, analiz, usług opracowywania aplikacji i usług automatyzacji wspomaganych AI.

Silver Creek Software to wiodący dostawca usług technologicznych z siedzibą w kanadyjskiej prowincji Alberta, który specjalizuje się w przekształcaniu organizacji za pomocą danych i rozwiązań biznesowych. Firma, która powstała w 1998 roku, oferuje kompleksowe usługi konsultacyjne, zwłaszcza w dziedzinie danych i analiz, rozwoju aplikacji, uczenia maszynowego i AI. Jej doświadczony zespół certyfikowanych specjalistów dostarcza spersonalizowane rozwiązania klientom z wielu branż, w tym z sektora publicznego, sektora usług finansowych, zasobów naturalnych i transportu. Silver Creek koncentruje się na zapewnianiu klientom korzyści płynących z danych dzięki wykorzystaniu cyfryzacji, integracji i automatyzacji.

– Wypracowaliśmy sobie renomę jako firma, która pomaga organizacjom przekształcać złożone ekosystemy danych w strategiczne atuty – powiedział Ben Steem, dyrektor generalny Silver Creek. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting możemy połączyć znajomość lokalnych realiów i sprawny model realizacji z globalną wiedzą fachową w zakresie transformacji, aby wspierać klientów jeszcze bardziej wnikliwymi informacjami, skalowalnymi systemami i trwałymi przemianami.

– Udowodniona wiedza fachowa Silver Creek w dziedzinie rozwiązań opartych na danych stanowi uzupełnienie obszernych zdolności Andersen Consulting pod względem transformacji – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Razem możemy pomagać organizacjom w stawianiu czoła branżowym wyzwaniom, zapewniając im zintegrowane strategie i praktyczną realizację umożliwiającą uzyskanie trwałych korzyści.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

