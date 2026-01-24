HUMAIN et Infra annoncent un accord-cadre de financement stratégique pour l’IA et le numérique

DAVOS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--HUMAIN et le National Infrastructure Fund (« Infra ») ont annoncé aujourd’hui, en marge de la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, la signature d’un accord-cadre de financement stratégique d’un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars pour soutenir l'expansion des projets d'IA et d'infrastructures numériques dans le Royaume d'Arabie saoudite.

Cet accord-cadre définit les conditions de financement non contraignantes pour le développement par HUMAIN d’une capacité allant jusqu’à 250 MW de centres de données IA hyperscale. Ces centres de données déploieront des GPU de pointe pour l’entraînement et l’inférence de l’IA, et serviront la clientèle locale, régionale et internationale de HUMAIN.

En outre, Infra et HUMAIN ont convenu d’explorer la création d’une plateforme d’investissement dédiée aux centres de données IA. Celle-ci serait portée par les deux organisations et structurée de manière à faciliter la participation d'investisseurs institutionnels mondiaux et locaux afin de soutenir la poursuite de l'expansion de la stratégie d'IA de HUMAIN.

L’accord-cadre conclu aujourd’hui souligne le rôle clé d’Infra en tant que partenaire pour accélérer la mise en place d’infrastructures essentielles à la transformation économique et à la productivité à long terme. Il témoigne également de l’engagement de HUMAIN à déployer une capacité de calcul évolutive pour répondre à la demande croissante de services avancés d’IA et de traitement des données.

« La demande pour des capacités de calcul avancées s’intensifie, et cet accord-cadre permet à HUMAIN d'y répondre rapidement et à grande échelle.. En partenariat avec Infra, notre objectif est de fournir une infrastructure de centres de données IA de classe mondiale sur laquelle les entreprises pourront compter à mesure que leurs besoins en calcul se complexifient. »

TAREQ AMIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HUMAIN

« L’accord-cadre d’aujourd’hui constitue une étape importante dans l’élargissement du rôle d’Infra pour libérer de nouvelles opportunités d’investissement dans les infrastructures au Royaume. Notre partenariat avec HUMAIN ouvrira de nouvelles voies pour accroître l’investissement institutionnel et développer l’économie numérique grâce à l’activation d’infrastructures IA. »

ING. ESMAIL ALSALLOM, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE INFRA

À propos de Infra

Le National Infrastructure Fund (Infra) est le principal partenaire de financement du développement des infrastructures au Royaume. Infra catalyse un niveau accru d’investissement du secteur privé afin d’accélérer la réalisation de projets d’infrastructure essentiels à la transformation sociale et économique du Royaume. Infra propose des offres de financement flexible, soutenant des projets dans tous les secteurs, avec un accent particulier sur la réalisation des objectifs de Vision 2030 et le soutien à l’Initiative Saoudienne Verte. Le National Infrastructure Fund est une entité supervisée par le National Development Fund.

À propos de HUMAIN

HUMAIN, société du PIF, est un acteur mondial de l’intelligence artificielle, offrant des capacités IA de bout en bout dans quatre domaines clés : centres de données nouvelle génération ; infrastructures et plateformes cloud hyper-performantes; modèles d’IA avancés, dont certains des plus performants modèles de langue arabe développés dans le monde arabe ; et solutions IA transformatrices alliant expertise sectorielle et exécution concrète. Le modèle intégré de HUMAIN s’adresse aux organisations publiques et privées, créant de la valeur dans tous les secteurs, accélérant la transformation numérique et renforçant les capacités grâce à la collaboration entre l’homme et l’IA. Avec un portefeuille croissant de produits IA sectoriels et une mission principale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial des talents, HUMAIN est conçu pour être compétitive à l'échelle internationaleet atteindre l’excellence technologique.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les attentes et hypothèses actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison de divers risques et incertitudes. HUMAIN et Infra n’assument aucune obligation de mettre à jour ces déclarations.

