Andersen Consulting stärkt sein Angebotsportfolio für digitale Transformation mit Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Silver Creek bekannt, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Datenstrategie, Analytik, Anwendungsentwicklung und KI-gestützte Automatisierung.

Silver Creek Software ist ein führendes Technologie-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Alberta, Kanada, das sich auf die Transformation von Unternehmen durch Daten- und Geschäftslösungen spezialisiert hat. Das 1998 gegründete Unternehmen bietet umfassende Beratungsdienstleistungen und ist auf Daten und Analysen, Anwendungsentwicklung, maschinelles Lernen und KI spezialisiert. Mit einem Team aus erfahrenen und zertifizierten Fachleuten bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen, darunter den öffentlichen Sektor, Finanzdienstleistungen, Rohstoffe und Transportwesen. Im Kern konzentriert sich Silver Creek darauf, durch Digitalisierung, Integration und Automatisierung Wert aus den Daten der Kunden zu schöpfen.

„Wir haben uns unseren Ruf dadurch aufgebaut, dass wir Unternehmen dabei helfen, komplexe Datenökosysteme in strategische Vermögenswerte zu verwandeln“, sagte Ben Steem, CEO von Silver Creek. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting kombinieren wir unser lokales Wissen und unser agiles Liefermodell mit globaler Transformationskompetenz und bieten unseren Kunden tiefere Einblicke, skalierbare Systeme und nachhaltige Transformation.“

„Die bewährte Expertise von Silver Creek im Bereich datengestützter Lösungen ergänzt die umfassenden Transformationskompetenzen von Andersen Consulting“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Gemeinsam helfen wir Unternehmen dabei, branchenspezifische Herausforderungen zu meistern, indem wir integrierte Strategien und praktische Umsetzungsmaßnahmen anbieten, die nachhaltigen Mehrwert schaffen.“

Andersen Consulting ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten rund um die Welt und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

