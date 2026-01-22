Ellipses自中国引进全球首创B7H3抗体药物偶联物（ADC）项目

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ellipses Pharma Limited（“Ellipses”）是一家处于临床阶段、专注于肿瘤药物开发的生物制药公司，拥有多项创新研发项目管线。公司宣布，已与Innolake Biopharm Co. Ltd（“Innolake”）签署合作及许可协议，双方将共同开发一项处于临床阶段的全球首创抗体药物偶联物（ADC）。

根据合作协议，Ellipses将获得在大中华区以外的全球范围内开发一款靶向B7H3、以艾立布林为有效载荷的抗体药物偶联物（ADC，ILB-3101）的权利。ILB-3101有望用于治疗多种肿瘤类型，并有潜力克服基于拓扑异构酶Ⅰ（Topoisomerase-1）的ADC所面临的耐药性挑战。该候选药物在Ellipses内部的研发编号为EP0028。

Ellipses将与Innolake就ILB-3101/EP0028项目的研发开展紧密合作。该候选药物目前正由Innolake在中国主导并推进Ⅰ期临床试验。待获得相关监管机构批准后，Ellipses计划在美国启动Ⅰ期临床试验，并进一步拓展至欧洲及其他地区。

EP0028是Ellipses临床阶段研发管线中的重要新增项目，也是公司自中国创新型生物科技企业引进的第二项资产。此前引进的首个项目EP0031是一款新一代选择性RET抑制剂，由Kelun Biotech开发，目前正由Ellipses推进至Ⅱ期临床试验阶段。

Sir Chris Evans教授，OBE，Ellipses执行主席表示：“我们非常高兴将这一具备显著差异化优势的ADC项目纳入公司研发管线。EP0028在多项适应症领域展现出满足未被满足临床需求的潜力，并进一步巩固了我们将源自中国的创新资产引入并推进于西方市场开发的战略方向。”

Professor Tobias Arkenau，Ellipses全球药物开发负责人兼首席医学官表示：“引进EP0028对Ellipses而言具有重要里程碑意义，标志着我们在持续践行为高未满足临床需求患者开发创新抗肿瘤药物使命方面迈出关键一步。我们与Innolake的合作，也为我们在全球范围内以更稳健、更高效的方式加速推进创新肿瘤药物研发、服务患者与社区创造了新的重要机遇。”

Mingde Xia，Innolake首席执行官表示：“此次合作是对我们技术实力与综合研发能力的高度认可。我们已成功将ILB-3101从早期研究阶段推进至临床开发，对能够与Ellipses携手合作深感欣喜，并期待将这一创新疗法带给全球患者。”

关于Ellipses

Ellipses是一家全球布局、处于临床阶段的药物开发公司，专注于推进具有全球首创或同类最佳潜力的肿瘤创新药物。公司日益成熟的临床研发管线目前正推进三项Ⅱ期临床项目，另有一项候选项目计划于2026年启动Ⅰ期临床研究。Ellipses由一支由300余位全球顶尖肿瘤领域关键意见领袖（KOL）组成的科学顾问团队提供支持，协助降低早期项目遴选风险，并为临床试验设计提供关键专业洞见。

www.ellipses.life

关于Innolake

Innolake是一家立足杭州与上海的创新型临床阶段生物科技公司，专注于开发用于解决肿瘤及自身免疫性疾病领域未满足医疗需求的创新疗法。公司充分发挥自主核心技术平台及内部研发能力优势，已构建起涵盖抗体药物偶联物（ADC）/生物制剂及小分子药物在内的多元化研发管线。

http://www.innolakebio.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。