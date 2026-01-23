LoungePair holt ehemaligen LoungeBuddy-CEO an Bord und schließt Vereinbarungen mit Vietnam Airlines und dem Flughafen Auckland

AUCKLAND, Neuseeland--(BUSINESS WIRE)--Das Travel-Tech-Unternehmen LoungePair hat Tyler Dikman, Gründer von LoungeBuddy und ehemaliger American Express-Manager, als wichtigen Berater an Bord geholt.

Das Unternehmen hat außerdem eine wichtige Partnerschaft mit Vietnam Airlines geschlossen, um dessen neue Lotusmiles-Lounges-Plattform zu betreiben, und die Strata Lounge des Flughafens Auckland in sein Netzwerk aufgenommen.

LoungePair bietet On-Demand- und Walk-up-Zugang zu Flughafen-Lounges, ohne dass zusätzliche Mitgliedschaften, Prämienprogramme oder Treuestatus erforderlich sind.

Travel-Tech-Experte Tyler Dikman wird Berater

Tyler Dikman ist Mitbegründer und ehemaliger CEO von LoungeBuddy, der Flughafen-Lounge-Buchungsplattform, die 2019 von American Express übernommen wurde. Nach der Übernahme war er als Vice President of Global Premium Products and Benefits bei American Express tätig, leitete die Integration von LoungeBuddy und trug dazu bei, das Reiseerlebnis für Kartenmitglieder weltweit zu gestalten.

In seiner beratenden Funktion bei LoungePair wird Dikman das globale Wachstum und die Skalierungsprioritäten des Unternehmens unterstützen.

„LoungePair hat eine starke Plattform mit einem klaren Wertversprechen aufgebaut”, sagte Tyler Dikman. „Ich werde eng mit dem Team zusammenarbeiten, um die globale Strategie und Umsetzung, die Unternehmensführung und -ausrichtung, Marken- und Marketinginitiativen sowie den Aufbau von Partnerschaften voranzutreiben, während das Unternehmen weiter wächst.“

Vietnam Airlines stattet Lotusmiles-Lounges mit LoungePair aus

LoungePair begrüßt Vietnam Airlines als strategischen Partner und wird dessen Lotusmiles-Lounges-Plattform mit seiner Technologie ausstatten, um Lotusmiles-Mitgliedern weltweit skalierbare Treuevorteile zu bieten.

Über die Co-Branding-Plattform können Lotusmiles-Mitglieder Zugang zu Lotus Lounges erwerben oder aus mehr als 1.400 Flughafen-Lounges weltweit innerhalb des globalen Netzwerks von LoungePair wählen. Die Partnerschaft erweitert den Nutzen des Programms über die eigenen Lounges von Vietnam Airlines hinaus.

„Durch die Bereitstellung des Lounge-Zugangs für Vietnam Airlines ermöglichen wir Lotusmiles, seinen Mitgliedern überall auf der Welt greifbare, hochwertige Prämien anzubieten“, sagt Daniel Kinnoch, CEO von LoungePair. „Lotusmiles-Mitglieder erhalten einfachen, bedarfsgerechten Zugang zu preisgekrönten Lounges weltweit, ohne dass zusätzliche Treueprogramme, komplexe Anmeldungen oder Vorausbuchungen erforderlich sind.“

Ausbau globaler Partnerschaften

LoungePair hat außerdem eine Partnerschaft mit der Strata Lounge am Flughafen Auckland geschlossen, sodass Mitglieder bei Reisen über Auckland, Neuseeland, Zugangskarten erwerben können.

Im November 2025 ging LoungePair Partnerschaften mit dem von Zurich unterstützten Reiseversicherungsanbieter Freely, Australian Frequent Flyer und dem globalen Lounge-Netzwerk Dragonpass ein.

Weitere Informationen zu LoungePair finden Sie unter https://www.loungepair.com/.

