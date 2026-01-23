-

AI企業「HUMAIN」と「ナショナル・インフラストラクチャー・ファンド」、AI・デジタルインフラ分野における資金調達枠組み協定を発表

スイス・ダボス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- サウジアラビア王国のAI企業「HUMAIN（ヒューメイン）」と官民連携によるインフラ開発を加速する政府ファンド「ナショナル・インフラストラクチャー・ファンド（Infra）」は本日、スイス・ダボスで開催中の「世界経済フォーラム（WEF）年次総会2026」の機会に、サウジアラビア王国におけるAIおよびデジタルインフラプロジェクトの拡大を支援するため、最大12億ドル規模の戦略的資金調達枠組み協定を締結したことを発表しました。

本協定は、HUMAIN社が最大250MW規模のハイパースケールAIデータセンター容量を開発するための、拘束力のない資金調達条件を示すものです。これらのデータセンターでは、AIの学習および推論向けに最先端の画像処理措置（GPU）を活用し、HUMAIN社の国内外の顧客を支援します。

さらにInfraとHUMAIN社は、AIデータセンター投資プラットフォームの設立についても検討を進めることで合意しました。本プラットフォームは両組織を中核に構築され、国内外の機関投資家の参画を促進し、HUMAIN社のAI戦略のさらなる拡大を支援する仕組みとなります。

本協定は、経済変革と長期的な生産性向上に不可欠な基盤インフラの提供を加速するうえで、Infraが他組織と連携して果たす重要な役割を強調するものです。また、先進的なAIやデータ処理サービスへの商業需要の高まりに応えるべく、拡張性の高いコンピューティング基盤を展開するというHUMAIN社の取り組みを裏付けるものでもあります。

HUMAIN 最高経営責任者（CEO）タレック・アミン氏のコメント

「先進的なコンピューティング需要が勢いを増す中、本協定によって当社はその需要に迅速かつ大規模に対応できる体制を整えることができます。Infraとのパートナーシップを通じて、企業のコンピューティングのニーズがますます複雑化する中でも安心して利用できる、世界水準のAIデータセンターインフラを提供していくことが私たちの目標です。」

Infra 最高経営責任者（CEO）Eng.イスマイル・アルサロム氏のコメント

「本協定は、サウジアラビア王国におけるインフラ投資機会の創出において、Infraの役割拡大に向けた重要な一歩です。HUMAIN社とのパートナーシップを通じて、機関投資の拡大やAIインフラ整備を通じたデジタル経済の発展に向けた新たな道筋が開かれます。」

Infraについて

ナショナル・インフラストラクチャー・ファンド（Infra）は、サウジアラビア王国のインフラ開発金融の中核パートナーです。民間投資の活性化を通じて、社会・経済変革に不可欠なインフラプロジェクトの推進を促進します。柔軟な金融サービスを各分野のインフラ事業に提供し、「サウジ・ビジョン2030」および「サウジ・グリーン・イニシアチブ」の目標達成に貢献しています。Infraはナショナル・デベロップメント・ファンドの監督下にあります。

HUMAINについて

HUMAINは公的投資基金（PIF）傘下のグローバルAI企業で、次世代データセンター、ハイパフォーマンスインフラおよびクラウドプラットフォーム、先進モデル（アラビア語の大規模言語モデル含む）、実用的かつ変革的なAIソリューションの4つの分野でフルスタックAI技術を提供しています。公共・民間の両セクターにサービスを展開し、産業横断的な価値創出、デジタルトランスフォーメーション推進、人とAIの協働強化を実現しています。知的財産開発・グローバル人材リーダーシップに注力し、国際競争力と技術卓越性を追求しています。

※本プレスリリースには将来予想に関する記述が含まれており、実際の結果は様々なリスクや不確実性により大きく異なる場合があります。HUMAINおよびInfraは、これらの記述を更新する義務を負いません。

*Source: AETOSWire

Contacts

Danah Alhumaid
dalhumaid@mep.gov.sa

Industry:

Infra

Release Versions
EnglishSpanishGermanItalianChinese SimplifiedJapanese

