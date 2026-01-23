Ellipses從中國引進首創性B7H3抗體藥物偶聯物技術授權

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 擁有創新研發管線的臨床階段腫瘤藥物開發公司Ellipses Pharma Limited（Ellipses）宣布已與Innolake Biopharm Co. Ltd（英諾湖）達成合作及授權協議，共同開發一款臨床階段的首創抗體藥物偶聯物（ADC）。

根據合作協議，Ellipses獲得除大中華區以外的全球範圍內開發標靶B7H3的ADC（以艾立布林為有效載荷，產品名為ILB-3101）的權利。ILB-3101有望用於治療多種腫瘤類型，並克服拓樸異構酶I類ADC的抗藥性。Ellipses將ILB-3101命名為EP0028。

Ellipses和英諾湖將緊密合作開發ILB-3101/EP0028，該藥物目前正在中國進行由英諾湖贊助的I期臨床試驗。Ellipses將在美國啟動其I期臨床試驗，並在獲得相關監管部門批准後，將試驗擴展至歐洲及其他地區。

EP0028是Ellipses臨床階段產品線的重要補充，也是Ellipses從中國創新生物技術公司引進的第二個計畫。首個計畫EP0031是由科倫博泰開發的新一代選擇性RET抑制劑，Ellipses目前正在推進其II期臨床試驗。

Ellipses執行主席Chris Evans爵士（OBE）教授評論道：「我們很高興將這款差異化ADC納入我們的產品線。EP0028有望滿足多種適應症尚未被滿足的醫療需求，並進一步強化我們將中國首創資產推向西方市場的策略布局。」

Ellipses全球藥物開發負責人暨醫療長Tobias Arkenau教授評論道：「Ellipses決定引進EP0028，是我們不斷致力於為高度未滿足臨床需求的患者開發新型癌症藥物的重要里程碑。與英諾湖的合作是又一個絕佳機會，讓我們能夠在全球範圍內快速、穩健地開發創新癌症藥物，以造福我們的患者群體。」

英諾湖執行長夏明德評論道：「此次合作是對我們技術和能力的有力認可。我們已成功推進ILB-3101從早期發現到臨床試驗的整個過程，並很高興能與Ellipses合作，期待著將這一創新療法帶給全球患者。」

關於Ellipses

Ellipses是一家全球性的臨床階段藥物研發公司，專注於推動首創或同類最佳的腫瘤藥物研發。Ellipses的臨床研發管線日趨成熟，目前有三個II期臨床試驗計畫正在推進，另有一個計畫將於2026年啟動I期臨床試驗。Ellipses擁有一支由300多位腫瘤領域權威專家組成的全球科學顧問團隊，旨在降低早期候選藥物選擇的風險，並為臨床試驗設計提供關鍵見解。

www.ellipses.life

關於Innolake

Innolake（英諾湖）是一家位於杭州/上海的創新臨床階段生物技術公司，致力於開發針對癌症及自體免疫疾病的治療藥物，以滿足迫切的醫療需求。公司利用其專有的技術平台和內部研發能力，建立了一條涵蓋抗體藥物偶聯物（ADC）/生物製劑與小分子藥物的研發管線。

http://www.innolakebio.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。