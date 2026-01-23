HUMAIN e Infra annunciano un Accordo Quadro di Finanziamento per l’IA e le infrastrutture digitali

Davos, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--HUMAIN e il National Infrastructure Fund (“Infra”) hanno annunciato oggi, a margine dell’Incontro Annuale del World Economic Forum (WEF) 2026 a Davos, Svizzera, la sottoscrizione di un Accordo Quadro di Finanziamento Strategico fino a 1,2 miliardi di dollari per sostenere l’espansione di progetti di infrastrutture digitali e di intelligenza artificiale nel Regno dell’Arabia Saudita.

L’Accordo Quadro definisce termini di finanziamento non vincolanti per lo sviluppo, da parte di HUMAIN, di una capacità di data center AI hyperscale fino a 250 MW. Questi data center saranno dotati di GPU di ultima generazione per l’addestramento e l’inferenza di intelligenza artificiale, supportando la clientela locale, regionale e globale di HUMAIN.

Infra e HUMAIN hanno inoltre concordato di esplorare la creazione di una piattaforma di investimento dedicata ai data center AI. Questa piattaforma, promossa dalle due organizzazioni, sarà strutturata per facilitare la partecipazione di investitori istituzionali globali e locali, a sostegno dell’ulteriore espansione della strategia AI di HUMAIN.

L’Accordo Quadro odierno sottolinea il ruolo chiave di Infra come partner nello sviluppo di asset infrastrutturali fondamentali per la trasformazione economica e la produttività di lungo termine. Al tempo stesso, dimostra l’impegno di HUMAIN nel mettere a disposizione capacità di calcolo scalabili per soddisfare la crescente domanda di servizi avanzati di intelligenza artificiale e data processing.

“La crescita della domanda di capacità di calcolo avanzato è in accelerazione, e questo Accordo Quadro consente a HUMAIN di rispondere con rapidità e su larga scala. In collaborazione con Infra, il nostro obiettivo è fornire infrastrutture di data center AI di livello mondiale su cui le imprese possano contare man mano che le loro esigenze di calcolo diventano sempre più complesse.”

TAREQ AMIN, AMMINISTRATORE DELEGATO DI HUMAIN

“L’Accordo Quadro siglato oggi rappresenta un passo importante nell’espansione del ruolo di Infra nell’attrarre investimenti infrastrutturali nel Regno. La nostra partnership con HUMAIN attiverà nuovie opportunità per la crescita degli investimenti istituzionali e lo sviluppo dell’economia digitale grazie all’abilitazione delle infrastrutture AI.”

ING. ESMAIL ALSALLOM, AMMINISTRATORE DELEGATO DI INFRA

Informazioni su Infra

Il National Infrastructure Fund (Infra) è il principale partner di finanziamento per lo sviluppo infrastrutturale del Regno. Infra catalizza maggiori livelli di investimento del settore privato per accelerare la realizzazione di progetti infrastrutturali cruciali per la trasformazione sociale ed economica del Paese. Offre soluzioni flessibili di finanziamento e sostiene progetti infrastrutturali in tutti i settori, con particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi di Vision 2030 e al sostegno della Saudi Green Initiative. Il National Infrastructure Fund è un ente supervisionato dal National Development Fund.

Informazioni su HUMAIN

HUMAIN, società del PIF, è un’azienda globale di intelligenza artificiale che offre soluzioni AI end-to-end in quattro aree principali: data center di nuova generazione; infrastrutture ad alte prestazioni e piattaforme cloud; modelli avanzati di AI, inclusi alcuni dei più sofisticati modelli linguistici arabi sviluppati nella regione, e soluzioni AI trasformative che combinano una profonda conoscenza settoriale con applicazione reale. Il modello integrato di HUMAIN si rivolge ad organizzazioni del settore pubblico che privato, generando valore in tutti i settori, guidando la trasformazione digitale e rafforzando le competenze attraverso la collaborazione uomo–IA. Con un portafoglio in espansione di prodotti AI specifici per settore e una missione incentrata sullo sviluppo della proprietà intellettuale e sulla leadership globale dei talenti, HUMAIN è progettata per la competitività internazionale e l’eccellenza tecnologica.

Dichiarazione di previsione

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate su aspettative e ipotesi attuali. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale a causa di diversi rischi e incertezze. HUMAIN e Infra non si assumono alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni.

