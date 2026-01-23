ClickHouse annuncia il servizio Postgres nativo, offrendo un data stack unificato per applicazioni in tempo reale e basate sull'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, Inc., l'azienda alla base del database di analisi in tempo reale più rapido al mondo, ha annunciato un servizio Postgres ad alte prestazioni, di livello aziendale integrato in modo nativo con ClickHouse, offrendo un data stack unificato che consente agli sviluppatori di creare applicazioni moderne, in tempo reale e basate sull'intelligenza artificiale.

Il servizio è realizzato in collaborazione con Ubicloud, Inc., azienda open-source su cloud che offre Postgres ad alte prestazioni, guidata da un team con solida esperienza maturata in Citus Data, Heroku e Microsoft. Questo lancio rafforza l'impegno di ClickHouse per unire i carichi di lavoro transazionali e analitici su un'unica base scalabile.

Questo annuncio si basa anche sull'acquisizione da parte di ClickHouse di PeerDB Inc. nel 2024, azienda Postgres la cui tecnologia aiuta ad alimentare la sincronizzazione dei dati in tempo reale da Postgres a ClickHouse per centinaia di clienti aziendali, confermando la naturale sinergia tra Postgres e ClickHouse.

Un data stack unificato per transazioni e analisi

Per alimentare applicazioni AI moderne, in tempo reale che richiedono capacità sia transazionali che analitiche. ClickHouse offre un data stack unificato che integra strettamente Postgres per transazioni con ClickHouse per le analisi. Gli sviluppatori ottengono un servizio Postgres dalle alte prestazioni basato su archiviazione NVMe e in grado di sincronizzare dati transazionali da Postgres a ClickHouse in pochi clic, permettendo analisi fino a 100 volte più rapide. Con un livello di query unificato, i team possono creare applicazioni che passano dalle transazioni alle analisi senza interruzioni, senza la complessità di dover operare e gestire sistemi separati.

“Postgres e ClickHouse sono diventate tecnologie essenziali per le moderne applicazioni di IA”, ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “Con il nostro servizio Postgres nativo, stiamo unificando carichi di lavoro transazionali e analitici, per consentire agli sviluppatori di creare ogni tipo di applicazioni alimentate dall'intelligenza artificiale sulla migliore base tecnica. Siamo entusiasti di collaborare con Ubicloud e con il loro prestigioso team di Postgres per far diventare questa offerta una realtà”.

“Postgres e ClickHouse si completano naturalmente a vicenda e sono essenziali per le applicazioni AI. Insieme, forniamo uno stack integrato che elimina la complessità per i team, con Postgres di livello produttivo per le transazioni e ClickHouse per l'analisi che funzionano in sintonia”, ha affermato Umur Cubukcu, Co-CEO e Cofondatore di Ubicloud. “Siamo entusiasti di unire le forze con ClickHouse in Ubicloud perché è così che l'ecosistema open-source ha successo: con team affidabili che creano prodotti eccellenti che funzionano e si evolvono insieme”.

Azienda di fiducia per le principali società basate sull'IA

Migliaia di aziende, tra cui GitLab, Instacart, Cloudflare e Ramp, si affidano già a Postgres per carichi di lavoro transazionali (OLTP) e a ClickHouse per carichi di lavoro analitici (OLAP) per alimentare applicazioni mission-critical, in tempo reale. Con questo lancio, Postgres e ClickHouse si avvicinano ancora di più, facendo un importante passo avanti verso una base davvero unificata per creare applicazioni di IA.

Noah Pryor, CTO di Beehiv, un importante cliente di ClickHouse, ha condiviso l'entusiasmo per il nuovo lancio: “Siamo entusiasti di assistere all'ingresso di ClickHouse nell'ecosistema Postgres. Noi di Beehiv ci affidiamo sia a Postgres che a ClickHouse per alimentare le nostre applicazioni mission-critical e rivolte al cliente. Abbiamo fatto notevoli sforzi nell'integrare queste tecnologie, per cui un'integrazione più profonda e più nativa tra di loro semplificherebbe concretamente la nostra architettura”.

È ora di cominciare

Gli sviluppatori possono registrarsi per l'anteprima privata di Postgres gestita da ClickHouse oggi.

Un approfondimento tecnico dettagliato è disponibile sul blog di ClickHouse.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente informazioni a partire da enormi volumi di dati. Mentre gli agenti AI vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart si affidano a ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

Informazioni su Ubicloud

Ubicloud sta creando l'AWS open-source, assicurando servizi essenziali su cloud in cloud bare metal e pubblici. Fondata dal team che ha creato il PostgreSQL distribuito con Citus Data (acquisito da Microsoft), la prestigiosa offerta di database di Ubicloud, Ubicloud PostgreSQL offre un'esperienza Postgres gestita, a livello aziendale con un rapporto qualità-prezzo leader nel settore. I servizi Ubicloud su AI, Compute, PostgreSQL e Kubernetes alimentano più di 1 milione di VM ogni settimana, tagliando i costi sul cloud fino al 70%. Ubicloud è supportata da Y Combinator e da altri importanti investitori della Silicon Valley. Per saperne di più, seguire Ubicloud su Twitter @ubicloudHQ o visitare il sito dell'azienda, ubicloud.com.

