Andersen Consulting versterkt het aanbod digitale transformatie met Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting maakt een samenwerkingsakkoord bekend met Silver Creek, een leider in gegevensstrategie, analyse, applicatieontwikkeling en automatiseringsdiensten aangestuurd door AI.

Silver Creek Software is een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in technologieservices gevestigd in Alberta, Canada, met expertise in het transformeren van organisaties via data- en bedrijfsoplossingen. Het bedrijf, dat in 1998 werd opgericht, biedt full-service consulting, gespecialiseerd in data en analyse, applicatieontwikkeling, machine learning en AI. Met een team zeer ervaren gecertificeerde professionals, levert het bedrijf oplossingen op maat in verschillende sectoren, waaronder de openbare sector, financiële diensten, grondstoffen en transport. Bij Silver Creek is de centrale focus gericht op het verkrijgen van waarde uit gegevens van klanten via digitalisering, integratie en automatisering.

“Onze reputatie berust op het helpen van organisaties om complexe data-ecosystemen in strategische activa om te zetten,” aldus Ben Steem, CEO van Silver Creek. “Door met Andersen Consulting samen te werken, combineren we onze lokale kennis en ons soepele leveringsmodel met wereldwijde expertise in transformatie, wat klanten verrijkt met diepere inzichten, schaalbare systemen en transformatie die lang standhoudt.”

“De bewezen expertise van Silver Creek in oplossingen aangestuurd door gegevens vormt een aanvulling op de ruime transformatiecapaciteiten van Andersen Consulting,” verklaart Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Samen zullen we organisaties helpen zich een weg te banen door sectorspecifieke uitdagingen door geïntegreerde strategieën en praktische uitvoering aan te reiken die duurzame waarde tot stand brengen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en adviesexpertise op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesoplossingen via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

