Castles Technology werkt met Loomis Pay samen om Europese uitbreiding te bevorderen met Android-apparaten van de nieuwe generatie

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Castles Technology, een wereldleider in Android-apparaten die betalingen aanvaarden, werd geselecteerd door Loomis Pay, de POS- en digitale betalingsafdeling van Loomis, om haar Europese uitbreiding te ondersteunen. Via deze samenwerking zal Loomis Pay haar capaciteiten versterken om flexibele en veilige POS- en betaaloplossingen te leveren die op de voorkeuren van handelaars zijn afgestemd. Verder zal het ook handelaars en hun klanten de mogelijkheid bieden om transacties uit te voeren op de manier die zij verkiezen: in contanten, met de kaart of digitaal.

