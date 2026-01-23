Tageos y Wiliot se asocian para agilizar el desarrollo de la IoT ambiental y la detección BLE sin baterías

MONTPELLIER, Francia y SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Tageos, líder internacional en etiquetas y chips RFID e IoT inalámbricos, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Wiliot, pionera en IoT ambiental. El primer fruto de esta colaboración es el lanzamiento de una nueva incrustación pasiva de Bluetooth® Low Energy (BLE), la EOS-654 BLE G3. En respuesta a la cada vez mayor demanda de monitorización en tiempo real de la ubicación y el estado en las cadenas de suministro minoristas y logísticas, esta incrustación se ha desarrollado para permitir la implementación a gran escala del sensor Gen3 IoT Pixel de Wiliot y la Wiliot Intelligence Platform.

