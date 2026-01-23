LoungePair recrute l'ancien PDG de LoungeBuddy et conclut des accords avec Vietnam Airlines et l'aéroport d'Auckland

Auckland, Nouvelle-Zélande--(BUSINESS WIRE)--La société de technologie de voyage LoungePair a recruté Tyler Dikman, fondateur de LoungeBuddy et ancien cadre chez American Express, en tant que conseiller clé.

La société a également conclu un important accord de partenariat avec Vietnam Airlines pour alimenter sa nouvelle plateforme Lotusmiles Lounges, et a ajouté le salon Strata Lounge de l'aéroport d'Auckland à son réseau.

LoungePair offre un accès à la demande et sans réservation aux salons d'aéroport, et ce sans obligation d'abonnement supplémentaire, de programme de fidélité ou de statut privilégié.

Tyler Dikman, expert en technologies des voyages, rejoint l'équipe en tant que conseiller

Tyler Dikman est le cofondateur et ancien PDG de LoungeBuddy, une plateforme de réservation de salons d'aéroport rachetée par American Express en 2019. Après cette acquisition, il a occupé le poste de vice-président des produits et des avantages premium mondiaux chez American Express, où il a dirigé l'intégration de LoungeBuddy et contribué à façonner les expériences de voyage des membres titulaires de cartes à l'échelle internationale.

Dans le cadre de son rôle de conseiller chez LoungePair, M. Dikman soutiendra la croissance mondiale de l'entreprise ainsi que ses priorités en matière d'expansion.

« LoungePair a mis en place une plateforme solide avec une proposition de valeur claire », a déclaré Tyler Dikman. « Au fur et à mesure que l'entreprise continuera de se développer, je travaillerai en étroite collaboration avec l'équipe sur la stratégie et la mise en œuvre à l'échelle mondiale, la direction et l'orientation de l'entreprise, les initiatives en matière de marque et de marketing, ainsi que sur le développement de partenariats. »

Vietnam Airlines alimente Lotusmiles Lounges avec LoungePair

LoungePair accueille Vietnam Airlines en tant que partenaire stratégique et alimentera sa plateforme Lotusmiles Lounges, en utilisant la technologie de LoungePair afin d'offrir aux membres Lotusmiles des avantages de fidélité évolutifs à l'échelle mondiale.

Grâce à cette plateforme à deux marques, les membres Lotusmiles pourront acheter un accès aux Lotus Lounges ou choisir parmi plus de 1 400 salons d'aéroport dans le monde entier, dans le cadre du réseau LoungePass. Ce partenariat permet d'étendre le programme au-delà des salons de Vietnam Airlines.

« En donnant accès aux salons de Vietnam Airlines, nous permettons à Lotusmiles d'offrir à ses membres des récompenses tangibles et de grande valeur, où qu'ils voyagent », explique Daniel Kinnoch, PDG de LoungePair. « Les membres de Lotusmiles bénéficient d'un accès simple et à la demande à des salons primés dans le monde entier, sans avoir à s'abonner à des programmes de fidélité supplémentaires, à passer par des inscriptions complexes ou à réserver à l'avance. »

Développer les partenariats mondiaux

LoungePair a également conclu un partenariat avec le salon Strata Lounge de l'aéroport d'Auckland, permettant ainsi à ses membres d'acheter des passes lorsqu'ils transitent par Auckland, en Nouvelle-Zélande.

En novembre 2025, LoungePair a conclu plusieurs partenariats, notamment avec Freely, un fournisseur d'assurance voyage soutenu par Zurich, ainsi qu’avec Australian Frequent Flyer et avec Dragonpass, un réseau mondial de salons d'aéroport.

Pour plus d’informations sur LoungePair, rendez-vous sur https://www.loungepair.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.