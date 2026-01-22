Otto Group realisiert intelligente KI-gestützte Roboterkoordination mit einem Digital Twin von Roboverse Reply

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] unterstützt den weltweit agierenden Handelskonzern Otto Group bei der Umsetzung eines zentralen virtuellen KI-Steuerungssystems für die intelligente Orchestrierung von Robotern. Der sogenannte „Robotic Coordination Layer“ entsteht im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit zwischen der Otto Group, Reply und NVIDIA und ermöglicht das Trainieren, Simulieren und Koordinieren autonomer mobiler Roboter sowie stationärer Systeme. Dadurch können Lieferzeiten verkürzt und Servicestandards verbessert werden.

Das technologische Herzstück ist ein hochpräziser Digital Twin, der das Lager und die Positionen, Bewegungen sowie Interaktionen aller Robotersysteme exakt nachbildet. Roboverse Reply hat mit seiner Expertise in den Bereichen Roboterintegration und 3D-Computing den digitalen Zwilling umgesetzt, der eine einheitliche, datengesteuerte Basis für eine kontinuierliche Optimierung und detaillierte Prozessanalyse bietet.

Der „Robotic Coordination Layer” wurde vom Technologie- und Beratungsanbieter Otto Group one.o entwickelt. Er baut auf dem digitalen Zwilling auf und verbindet diesen mit wichtigen Systemen wie dem Roboterflottenmanagement und dem Lagerverwaltungssystem (WMS). Dadurch visualisiert, koordiniert und verwaltet das System alle Roboterflotten von einer zentralen Plattform aus und erlaubt zudem die virtuelle Neukonfiguration von Lagerbereichen sowie die Simulation neuer Layouts oder Roboterlösungen vor dem physischen Einsatz. Dies gewährleistet ein optimales Management zu Spitzenzeiten, minimiert kostspielige Ausfallzeiten, erleichtert die schnelle Integration neuer Roboterlösungen und die nahtlose Kooperation verschiedener Robotertypen.

Für die hohe Präzision des digitalen Zwillings setzt Roboverse Reply auf moderne Sensorik und Kameratechnik, die auf dem mobilen Roboter Spot von Boston Dynamics montiert ist. Die damit erfassten Daten werden in einem komplexen Post-Processing weiterverarbeitet und in 3D-Modelle überführt. In Kombination mit den Omniverse-Simulationsbibliotheken und der KI-Infrastruktur von NVIDIA sowie NVIDIA Isaac für KI-Robotik entsteht eine virtuelle Steuerungsumgebung, die auch bei hoher Komplexität schnelle Berechnungen und datenbasierte Entscheidungen unterstützt. So können unterschiedliche Robotertypen schneller simuliert und trainiert werden.

Kai Uwe Ernst, Executive Partner bei Reply, erklärt: „Die Schaffung eines digitalen Zwillings ist mehr als nur die Abbildung eines Raumes – es geht darum, intelligente Orchestrierung im großen Maßstab zu ermöglichen. Durch die Kombination von NVIDIAs Spitzentechnologien mit unserer Expertise in KI und Robotik legen wir den Grundstein für einen neuen Standard in der Roboter-Koordination. Mit Hilfe dieses Systems sind unterschiedliche Roboterflotten in der Lage, nahtlos zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Dadurch erschließen wir neue Dimensionen an Effizienz und Anpassungsfähigkeit in Logistikprozessen.“

Der Pilot startet im Logistikzentrum von Hermes Fulfilment in Löhne und dient als Blaupause für weitere Standorte der Otto Group weltweit.

„Vor mehr als drei Jahren haben wir begonnen, KI und Robotik in der Logistik einzusetzen. Unsere bisherigen Erfahrungen belegen das enorme Potenzial für mehr Effizienz und besseren Service“, erklärt Kay Schiebur, Konzern-Vorstand Services der Otto Group. „Mit NVIDIA und Reply heben wir die intelligente Automatisierung nun auf die nächste Stufe. Durch die Partnerschaft schaffen wir die grundlegende Infrastruktur für eine innovative Vernetzung unserer Roboter. Damit sind wir in der Lage, Robotik-Lösungen in den komplexen Intralogistikabläufen schnell zu skalieren und unsere führende Position als verantwortungsbewusstes Unternehmen, insbesondere in Europa, zu stärken. Wir wollen unsere Performance weiter steigern und so unsere Zukunftsfähigkeit sichern.“

Die Initiative mit der Otto Group und NVIDIA unterstreicht die Rolle von Roboverse Reply als Partner für die Implementierung von KI-gestützter Robotik und Physical AI in der Logistik. Mit der Entwicklung des digitalen Zwillings begleitet Roboverse Reply die Otto Group dabei, ihre Logistikstandorte schrittweise in ein vernetztes, virtuelles und hochskalierbares Lagerökosystem umzuwandeln. So kann die Otto Group durch schnellere Lieferungen, geringere Betriebskosten und herausragende Flexibilität ihren Wettbewerbsvorsprung sichern.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply ist auf die Integrationsszenarien rund um Robotik und Reality Capture mit Mixed Reality spezialisiert, bei denen Cloud- oder On-Premises-Infrastrukturen Enterprise-Ready-Lösungen erfordern. Die Lösungen von Roboverse Reply umfassen KI-Kompetenz mit sensorbasierter Anomalie-Erkennung, Flottenmanagement für das Internet der Roboter-Dinge, digitale Zwillinge und Geschäftslogik, um End-to-End-Support für Kunden zu liefern. Die Roboverse Reply-Plattform ermöglicht autonome präventive Inspektionen, um die Lebensdauer von Infrastrukturen zu verlängern sowie interaktive Telepräsenz, die für Sicherheitszwecke entscheidend ist. www.reply.com/roboverse-reply/de

Otto Group

Mit einem starken Erbe als Familienunternehmen und fest verwurzelten Werten blickt die Otto Group zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 75 Jahren von einem Katalogversender zu einer international agierenden, digitalen Handels- und Dienstleistungsgruppe mit 36.300 Mitarbeitenden und einer Vielzahl wesentlicher Unternehmen, Marken und Beteiligungen in über dreißig Ländern, vornehmlich in den Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und Nordamerika, entwickelt. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die Segmente Plattformen, Markenkonzepte, Händler, Services und Finanzdienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2024/25 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 15 Milliarden Euro. Als größter Onlinehändler europäischen Ursprungs prägt sie mit ihrer Kraft, ihrer Marktbedeutung und ihren Werten den digitalen Handel und digitale Services der Zukunft. Angetrieben von einer leidenschaftlichen und unternehmerischen Performancekultur nutzt die Gruppe ihre langjährige Marktexpertise und Technologiekompetenz, um ihre vielen Millionen von Kund*innen mit starken Qualitätsprodukten, einzigartigen Warensortimenten und differenzierenden Services zu begeistern. Dabei tritt die Otto Group den Beweis an, dass werteorientiertes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg miteinander in Einklang stehen. www.ottogroup.com