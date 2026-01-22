Andersen Consulting renforce son offre de transformation numérique avec l'ajout d'Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Internet & Idee, une agence de conseil numérique en Italie, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions intégrées et orientées technologie.

Fondée en 1998, Internet & Idee propose des services de stratégie digitale, de développement logiciel, de tests et d'assurance qualité, de commerce électronique et de solutions mobiles. Le cabinet travaille dans deux secteurs principaux : le conseil en informatique et les solutions SaaS propriétaires, notamment des outils de gestion du crédit et de surveillance de la cybersécurité. Fort d'une expertise pointue dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la gestion du crédit et de la logistique du commerce électronique de luxe, Internet & Idee allie connaissance sectorielle et innovation technique afin d'optimiser la performance des entreprises.

« Cette collaboration nous permet de déployer notre expertise numérique et sectorielle à plus grande échelle », a déclaré Carlo Stumpo, CEO d'Internet & Idee. « Grâce à Andersen Consulting, nous pouvons proposer des solutions plus ciblées et plus efficaces aux clients confrontés à des défis complexes dans des secteurs fortement réglementés et en constante évolution. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen, a ajouté : « Internet & Idee allie une expertise technique unique à une vision créative. Ses compétences renforcent notre capacité à aider nos clients à moderniser leurs interactions avec leur propre clientèle, à gagner en agilité et à se développer dans un monde numérique. Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de notre plateforme en pleine expansion. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, le cabinet fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils, sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 professionnels avec une présence dans plus de 1 000 emplacements grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.