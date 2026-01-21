iA Groupe financier et la Fondation IUCPQ : Un partenariat audacieux pour transformer la gestion de l’obésité et la santé globale

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--iA Groupe financier annonce un don de 200 000 $ à la Fondation IUCPQ. Ce soutien financier permettra de lancer le projet de recherche HARMONY, qui vise à transformer l’approche globale de la gestion de l’obésité en combinant traitement médical, encadrement nutritionnel et activité physique adaptée.

L’obésité : un défi de taille pour la santé publique

L’obésité est une maladie chronique complexe qui touche un adulte sur trois (33 %)1 et représente un enjeu majeur de santé publique et de bien-être global. Les conséquences pour les personnes et les organisations sont multiples : complications physiques et mentales, absentéisme, invalidité, pertes de productivité et coûts croissants pour le système public de santé et les régimes privés d’assurance collective. La prise en charge de cette maladie est cruciale pour le bien-être de la population.

« L’engagement de iA Groupe financier envers la Fondation IUCPQ est un puissant catalyseur pour faire avancer la recherche et transformer concrètement la prise en charge de l’obésité. Grâce à ce soutien majeur, le projet HARMONY pourra générer des connaissances qui auront un impact durable sur les trajectoires de soins, la santé globale des personnes et l’évolution des pratiques cliniques. Ce partenariat illustre à quel point la philanthropie peut devenir un véritable moteur d’innovation et de changement. »

— Francis Morin, directeur général, Fondation IUCPQ

Approche globale pour traiter l’obésité

Selon un sondage réalisé pour le compte de iA Groupe financier, plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) souhaitent que leur régime d’assurance collective inclue des services spécifiques pour le traitement de l’obésité et du surpoids2. Cette donnée illustre l’importance que la population accorde à la prise en charge de cette maladie et la pertinence d’offrir des solutions adaptées aux besoins réels.

« Soutenir la recherche de pointe et l’innovation en santé est au cœur de notre ambition : être présents et actifs dans la vie des Canadiens et des Canadiennes pour favoriser leur bien-être financier, physique, social et mental. Notre engagement philanthropique envers la Fondation IUCPQ s’inscrit naturellement dans notre raison d’être puisqu’il reflète une vision commune axée sur des solutions concrètes et humaines pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Nous croyons que l’approche globale, qui combine prévention, accompagnement et traitement, est la clé pour des résultats durables et une meilleure qualité de vie. Les avancées issues de cette initiative nous permettront, à terme, de bonifier notre offre en intégrant les meilleures pratiques et les connaissances les plus récentes afin de répondre encore plus efficacement aux besoins des participants et participantes à nos régimes. » — Louis-Philippe Pouliot, vice-président exécutif, Solutions d’assurance et d’épargne collectives, iA Groupe financier

Un engagement envers la recherche et l’innovation

Le projet HARMONY, mené par une équipe multidisciplinaire de médecins, kinésiologues et nutritionnistes de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval et chapeauté par Dre Marie-Philippe Morin, Dre Fannie Lajeunesse-Trempe et Dre Andréanne Michaud, vise à comparer l’efficacité et la sécurité d’une prise en charge globale de l’obésité à celle d’un traitement standard. L’objectif est d’acquérir de nouvelles connaissances pour optimiser les trajectoires de soins, favoriser la santé cardiométabolique, préserver la masse musculaire et soutenir la santé mentale des personnes participantes.

À propos de la Fondation IUCPQ

La Fondation IUCPQ recueille des fonds pour investir dans les soins prodigués aux patients en propulsant l’Institut vers la médecine de demain, maintenant. Depuis 2009, la Fondation a contribué pour plus de 47 millions de dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche, de l’enseignement et de l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec, soit plus de 2,2 millions de personnes.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

Pour en savoir plus sur iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l’adresse ia.ca.