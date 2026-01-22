Le souverain de Ras Al Khaimah inaugure la 14ᵉ édition du Ras Al Khaimah Art Festival

RAS AL KHAIMAH, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats Arabes Unis et souverain de Ras Al Khaimah, a inauguré la 14ᵉ édition du Ras Al Khaimah Art Festival au sein du village patrimonial d’Al Jazeera Al Hamra, donnant ainsi le coup d’envoi de l’événement culturel annuel emblématique de l’émirat. Organisé par la Fondation Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi pour la recherche en politiques publiques, le festival se déroulera jusqu’au 8 février autour du thème « Civilisations ».

Rassemblant plus de 100 artistes originaires de 49 pays, cette édition illustre avec force l’engagement constant de Ras Al Khaimah en faveur de la culture et des arts, considérés comme des piliers essentiels de l’identité, du dialogue interculturel et du développement durable. Le festival contribue également à consolider la position de l’émirat en tant que pôle régional pionnier pour les industries créatives et culturelles.

Lors de l’inauguration, Son Altesse Cheikh Saud a souligné que le soutien aux arts joue un rôle essentiel dans l’approfondissement des échanges culturels, le renforcement de l’identité nationale et historique, ainsi que dans la promotion de la diversification économique à travers le développement des industries créatives. Il a également indiqué que de telles initiatives renforcent l’attractivité de l’émirat en tant que destination privilégiée pour des événements culturels et créatifs de grande qualité.

Fervent défenseur de la culture et des arts en tant que moteurs fondamentaux de la cohésion sociale et de la compréhension mutuelle, Son Altesse Cheikh Saud, à travers son soutien à des initiatives culturelles telles que le festival, continue de consolider le rôle de la culture dans le renforcement de l’harmonie sociale.

Le programme du week-end d’ouverture a permis au public de découvrir le thème du festival à travers une programmation dynamique mêlant expositions, performances en direct, visites guidées du patrimoine et de l’art, projections cinématographiques, ateliers participatifs et expériences culinaires soigneusement conçues. Parmi les temps forts figuraient des masterclasses animées par des artistes, des ateliers interactifs couvrant des pratiques traditionnelles et contemporaines, des concerts et performances live, ainsi que le lancement de The Hidden Table, un nouveau concept gastronomique explorant la cuisine comme une forme de narration culturelle, au cœur du cadre historique du village patrimonial d’Al Jazeera Al Hamra.

Le programme du festival comprend des tables rondes, des expériences éducatives et des activités axées sur la communauté, conçues pour impliquer activement les publics et dynamiser le site patrimonial en tant que plateforme de créativité, de dialogue et d’apprentissage.

Le Ras Al Khaimah Art Festival s’impose comme une plateforme culturelle de premier plan aux Émirats arabes unis, célébrant l’excellence artistique, favorisant les échanges internationaux et consolidant le rôle de l’émirat en tant que lieu d’accueil majeur du dialogue culturel à l’échelle mondiale.

*Source: AETOSWire