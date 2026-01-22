El gobernante de Ras Al Khaimah inaugura la 14.ª edición del Festival de Arte de Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Su alteza el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los EAU y gobernante de Ras Al Khaimah, inauguró la 14.ª edición del Festival de Arte de Ras Al Khaimah en Al Jazeera Al Hamra Heritage Village. Esta ceremonia marca la apertura del evento cultural anual insignia del Emirato. El festival está organizado por la Fundación Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi para la Investigación de Políticas y tendrá lugar hasta el 8 de febrero bajo el tema “Civilizaciones”.

El festival reúne a más de 100 artistas de 49 países y refuerza el compromiso de Ras Al Khaimah con la cultura y las artes como pilares de la identidad, el diálogo y el desarrollo sostenible, además de fortalecer su posición como centro regional para las industrias creativas y culturales.

Durante la inauguración, su alteza el Jeque Saud afirmó que el apoyo a las artes desempeña un papel vital en la profundización del intercambio cultural, el fortalecimiento de la identidad nacional e histórica y el apoyo a la diversificación económica a través del crecimiento de las industrias creativas. Señaló además que estas iniciativas mejoran el atractivo del Emirato como destino para eventos culturales y creativos de alta calidad.

Su alteza el Jeque Saud es un defensor de la cultura y las artes como impulsores clave de la cohesión social y el entendimiento mutuo. Al apoyar iniciativas culturales como el festival, continúa reforzando el papel de la cultura en el fortalecimiento de la armonía social.

El programa del fin de semana inaugural presentó al público el tema del festival a través de una dinámica agenda de exposiciones, actuaciones en vivo, visitas guiadas al patrimonio y al arte, proyecciones de películas, talleres y experiencias culinarias destacadas. Entre los aspectos más remarcables se incluyen clases magistrales impartidas por artistas, talleres interactivos que incluyen prácticas tradicionales y contemporáneas, eventos musicales y actuaciones en vivo, y el lanzamiento de “The Hidden Table”, un nuevo concepto gastronómico que explora la comida como una forma de narración cultural dentro del entorno histórico de Al Jazeera Al Hamra Heritage Village.

El programa del festival incluye mesas redondas, experiencias educativas y actividades centradas en la comunidad diseñadas para que el público participe activamente, activando el espacio patrimonial como plataforma para la creatividad, el diálogo y el aprendizaje.

El Festival de Arte de Ras Al Khaimah es una plataforma cultural líder en los Emiratos Árabes Unidos que celebra la excelencia artística, fomenta el intercambio internacional y refuerza el papel del Emirato como anfitrión del diálogo cultural mundial.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.