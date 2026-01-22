ラス・アル・ハイマ首長が第14回ラス・アル・ハイマ芸術祭を開幕

アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アラブ首長国連邦（UAE）の連邦最高評議会メンバーであり、ラス・アル・ハイマ首長国の首長であるシェイク・サウード・ビン・サクル・アル・カーシミー殿下は、アル・ジャジラ・アル・ハムラ・ヘリテージ・ヴィレッジにて、第14回ラス・アル・ハイマ芸術祭の開幕を宣言し、同首長国を代表する毎年恒例の文化イベントが始まりました。同芸術祭は、シェイク・サウード・ビン・サクル・アル・カーシミー政策研究財団が主催し、「文明」をテーマに2月8日まで開催されます。

49か国から100人以上のアーティストが集まるこの芸術祭は、アイデンティティ、対話、持続可能な開発の柱としての文化および芸術に対するラス・アル・ハイマのコミットメントを強化するとともに、クリエイティブで文化的な産業の地域ハブとしての地位を強化します。

シェイク・サウード殿下は開会式において、芸術の支援が、文化交流の深化、国家と歴史のアイデンティティの強化、そしてクリエイティブ産業の成長を通じた経済の多様化という点で重要な役割を果たすことを強調しました。また、こうした取り組みが、文化的でクリエイティブな質の高いイベントの開催地としての首長国の魅力を高めると指摘しました。

シェイク・サウード殿下は、社会の結束と相互理解の重要な推進力としての文化と芸術を支持しています。殿下はこの芸術祭のような文化活動の支援を通じて、社会の調和を深める文化の役割を強化し続けています。

最初の週末のプログラムでは、展示、ライブパフォーマンス、ガイド付きの遺産・芸術ツアー、映画上映、ワークショップ、そして厳選されたグルメ体験など、活気に満ちたスケジュールで訪問者に芸術祭のテーマを紹介しました。注目のイベントとして、アーティストによるマスタークラス、伝統と現代を融合させたインタラクティブなワークショップ、ライブミュージックやパフォーマンスイベント、そしてアル・ジャジラ・アル・ハムラ・ヘリテージ・ヴィレッジの歴史的な環境の中で、食を通して文化的ストーリーテリングを探求する新しいダイニングコンセプト「The Hidden Table」のオープンなどがあります。

芸術祭のプログラムには、訪問者の関心を引き付け、文化遺産の空間を創造性、対話、学習のプラットフォームとして活性化することを目的とした、パネルディスカッション、教育体験、コミュニティに焦点を当てたアクティビティが含まれます。

ラス・アル・ハイマ芸術祭は、芸術の卓越性を称え、国際交流を促進し、文化対話のホストとしての首長国の役割を強化する、UAEの主要な文化的プラットフォームとして機能します。

