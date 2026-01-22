Lone Star compra Alliance Ground International

DALLAS Y NUEVA YORK Y LONDRES Y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds ("Lone Star") ha anunciado hoy que una filial de Lone Star Fund XII, L.P. ha suscrito un acuerdo definitivo por el cual adquirirá Alliance Ground International ("AGI"), un prestador líder de servicios aeroportuarios en Norteamérica, a Greenbriar Equity Group y Audax Private Equity. No se han dado a conocer los términos financieros de la transacción.

Fundada en 1987 y con sede en Miami, AGI opera en más de 60 aeropuertos de Norteamérica y tiene una plantilla compuesta por más de 12.000 profesionales. La empresa presta servicios externalizados para misiones críticas que facilitan el movimiento eficiente de los aviones de carga y de pasajeros a través de los principales centros aeroportuarios. La actividad central de AGI es la manipulación de cargas aéreas, con apoyo de servicios de terminal de pasajeros, asistencia en tierra y demás servicios relacionados. Con una oferta de servicios integrados, presencia estratégica en los aeropuertos y relaciones duraderas con los clientes, AGI se ha posicionado como socio de confianza para las compañías aéreas de carga y pasajeros, al brindar asistencia en las operaciones aeroportuarias y los flujos comerciales globales.

Lone Star colaborará con AGI para contribuir a su crecimiento y seleccionar las áreas de inversión con el fin de ampliar sus operaciones en varios de sus segmentos, así como incrementar su oferta en los mercados nuevos y ya consolidados. Juntos, Lone Star y la empresa seguirán trabajando para ofrecerles un servicio excelente a sus preciados clientes, manteniendo su compromiso con la seguridad y fomentando una cultura laboral en la que reine la colaboración y respeto.

"Nos llena de satisfacción haber firmado este acuerdo para adquirir AGI, una empresa que se ha convertido en un auténtico líder", subrayó Donald Quintin, director ejecutivo de Lone Star. "Lone Star tiene una amplia trayectoria de colaboración con diversas empresas como AGI que prestan servicios críticos para los sectores clave. Vamos a colaborar con el equipo directivo de la empresa para promover el crecimiento, sin dejar de lado nuestro compromiso con la alta calidad de las operaciones que esperan sus clientes".

"Esta asociación con Lone Star es un logro muy importante en el crecimiento continuo de AGI", explicó Jared Azcuy, director ejecutivo de AGI. "Trabajamos con el foco puesto en la seguridad, la fiabilidad y la excelencia en el servicio y gracias a eso, hemos logrado la rápida expansión de AGI en la industria de la aviación. Colaborando con Lone Star, nos llena de entusiasmo seguir apuntando a ampliar el crecimiento global, liderar la innovación tecnológica y elevar el nivel de servicio para nuestras aerolíneas clientes".

El cierre de la transacción depende del cumplimiento de las condiciones y aprobaciones habituales.

Evercore actúa como asesor financiero y Vinson & Elkins, como asesor legal de Lone Star. BofA Securities se desempeña como asesor financiero y Ropes & Gray, como asesor legal de AGI.

Acerca de Alliance Ground International

Alliance Ground International es una de las empresas de asistencia en tierra de propiedad estadounidense más pujantes de Norteamérica. Esta empresa presta servicios de carga, asistencia en tierra, manejo de correo, seguridad y hospitalidad. AGI tiene su sede central en Miami y cuenta con más de 12.000 empleados y opera en más de 60 aeropuertos de Estados Unidos y Canadá.

Acerca de Lone Star

Lone Star es una empresa de inversión líder que asesora a fondos que invierten a nivel global en capital privado, crédito e inmobiliario. Con 30 años de exitosa experiencia en la gestión de fondos, son inversores de valor experimentados que buscan oportunidades en situaciones que están en transición o resultan complicadas por factores estructurales o financieros específicos, independientemente de las condiciones de mercado dominantes. Su amplia base de directivos y profesionales expertos en operaciones garantiza una sólida base para el éxito de las inversiones y la toma de decisiones estratégicas. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha creado 25 fondos de capital privado por un valor total aproximado de 95.000 millones de dólares. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com. Síganos en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.