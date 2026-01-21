ARKEMA: Half-Year Report as of 31 December 2025 of the Liquidity Contract Implemented with Natixis ODDO BHF
Under the liquidity contract implemented by Arkema (Paris:AKE) with NATIXIS ODDO BHF, as of 31 December 2025, the following assets were held in the dedicated liquidity account:
- 141,945 shares
- €5,727,787
For the period from 01 July 2025 to 31 December 2025, the following transactions have been carried out:
- Number of executed transactions on buy side: 13,401
Number of executed transactions on sell side: 12,605
- Traded volume on buy side: 1,568,340 shares for a total amount of €87,595,315
- Traded volume on sell side: 1,515,668 shares for a total amount of €84,925,318
As a reminder, the resources allocated as of the implementation of the liquidity contract amounted to €15,000,000.
|BUY
|SELL
|Date of transaction
|Number of transactions
|Number of shares
|Amount (€)
|Number of transactions
|Number of shares
|Amount (€)
|Total
|
13,401
|
1,568,340
|
87,595,315
|
12,605
|
1,515,668
|
84,925,318
|01/07/2025
|
114
|
13,658
|
854,278
|
157
|
16,830
|
1,056,561
|02/07/2025
|
89
|
10,710
|
701,165
|
182
|
17,510
|
1,145,656
|03/07/2025
|
194
|
23,062
|
1,498,250
|
126
|
12,750
|
833,162
|04/07/2025
|
154
|
12,410
|
767,414
|
62
|
8,500
|
526,618
|07/07/2025
|
159
|
12,580
|
774,865
|
99
|
11,731
|
723,412
|08/07/2025
|
40
|
4,765
|
295,586
|
110
|
12,409
|
773,558
|09/07/2025
|
199
|
10,555
|
680,428
|
149
|
15,300
|
987,352
|10/07/2025
|
76
|
8,500
|
555,985
|
99
|
12,070
|
789,820
|11/07/2025
|
123
|
13,755
|
886,819
|
86
|
6,993
|
449,954
|14/07/2025
|
89
|
9,420
|
597,023
|
78
|
10,660
|
676,231
|15/07/2025
|
97
|
11,050
|
711,552
|
102
|
12,217
|
786,184
|16/07/2025
|
112
|
13,260
|
831,819
|
93
|
7,304
|
457,967
|17/07/2025
|
62
|
6,122
|
383,433
|
113
|
10,716
|
672,873
|18/07/2025
|
82
|
9,860
|
622,838
|
100
|
9,350
|
591,133
|21/07/2025
|
89
|
11,220
|
715,445
|
113
|
13,090
|
834,675
|22/07/2025
|
119
|
13,783
|
868,400
|
117
|
12,750
|
803,403
|23/07/2025
|
96
|
13,090
|
850,782
|
170
|
19,380
|
1,260,822
|24/07/2025
|
180
|
16,491
|
1,077,151
|
130
|
13,940
|
913,453
|25/07/2025
|
84
|
5,850
|
375,208
|
72
|
6,520
|
419,983
|28/07/2025
|
59
|
5,600
|
363,419
|
58
|
5,950
|
392,258
|29/07/2025
|
143
|
13,312
|
845,197
|
67
|
7,310
|
465,324
|30/07/2025
|
117
|
13,211
|
824,710
|
102
|
10,200
|
638,699
|31/07/2025
|
248
|
30,032
|
1,841,265
|
257
|
26,860
|
1,654,474
|01/08/2025
|
117
|
14,436
|
844,515
|
95
|
9,890
|
579,121
|04/08/2025
|
81
|
8,511
|
488,311
|
57
|
7,512
|
431,695
|05/08/2025
|
68
|
6,460
|
376,236
|
95
|
8,608
|
501,147
|06/08/2025
|
48
|
6,970
|
415,965
|
120
|
9,185
|
546,892
|07/08/2025
|
51
|
6,801
|
416,409
|
150
|
12,802
|
783,429
|08/08/2025
|
48
|
6,119
|
378,988
|
73
|
7,938
|
492,238
|11/08/2025
|
91
|
9,690
|
597,618
|
38
|
4,080
|
253,706
|12/08/2025
|
70
|
7,120
|
426,473
|
54
|
5,440
|
327,209
|13/08/2025
|
69
|
5,553
|
333,492
|
55
|
6,630
|
399,484
|14/08/2025
|
58
|
6,500
|
395,129
|
86
|
9,520
|
579,394
|15/08/2025
|
7
|
511
|
31,656
|
52
|
5,271
|
326,419
|18/08/2025
|
78
|
6,911
|
421,842
|
32
|
3,230
|
197,294
|19/08/2025
|
1
|
1
|
61
|
100
|
8,330
|
520,039
|20/08/2025
|
66
|
6,290
|
398,506
|
69
|
7,620
|
483,886
|21/08/2025
|
63
|
6,020
|
377,350
|
31
|
4,760
|
299,115
|22/08/2025
|
29
|
3,741
|
236,524
|
96
|
10,005
|
634,622
|25/08/2025
|
136
|
6,629
|
422,191
|
38
|
3,668
|
234,054
|26/08/2025
|
147
|
11,727
|
731,001
|
80
|
7,140
|
445,996
|27/08/2025
|
115
|
11,903
|
736,881
|
67
|
8,500
|
526,992
|28/08/2025
|
57
|
7,140
|
442,085
|
74
|
8,063
|
500,250
|29/08/2025
|
144
|
14,669
|
888,112
|
77
|
9,380
|
569,139
|01/09/2025
|
51
|
6,460
|
390,941
|
126
|
5,148
|
312,302
|02/09/2025
|
85
|
9,408
|
563,598
|
171
|
6,730
|
404,156
|03/09/2025
|
127
|
11,490
|
681,571
|
202
|
8,125
|
484,818
|04/09/2025
|
160
|
22,820
|
1,315,668
|
121
|
14,030
|
808,910
|05/09/2025
|
156
|
19,381
|
1,118,315
|
239
|
18,083
|
1,045,379
|08/09/2025
|
94
|
11,733
|
677,031
|
369
|
18,558
|
1,073,387
|09/09/2025
|
120
|
16,591
|
973,046
|
205
|
20,728
|
1,217,240
|10/09/2025
|
249
|
25,287
|
1,475,645
|
147
|
20,505
|
1,198,641
|11/09/2025
|
210
|
21,432
|
1,245,448
|
192
|
21,770
|
1,268,501
|12/09/2025
|
115
|
15,200
|
891,911
|
120
|
16,200
|
952,633
|15/09/2025
|
119
|
16,208
|
962,328
|
99
|
13,400
|
796,970
|16/09/2025
|
113
|
13,390
|
785,689
|
88
|
12,000
|
705,379
|17/09/2025
|
96
|
11,650
|
677,703
|
66
|
10,400
|
606,480
|18/09/2025
|
116
|
14,400
|
838,276
|
92
|
13,045
|
762,473
|19/09/2025
|
183
|
20,400
|
1,162,615
|
41
|
6,043
|
349,489
|22/09/2025
|
99
|
14,386
|
801,774
|
65
|
10,560
|
589,798
|23/09/2025
|
99
|
15,400
|
868,626
|
167
|
19,800
|
1,117,182
|24/09/2025
|
135
|
16,854
|
926,512
|
54
|
10,533
|
579,835
|25/09/2025
|
99
|
11,663
|
634,950
|
101
|
14,767
|
806,913
|26/09/2025
|
96
|
9,886
|
537,127
|
58
|
11,440
|
622,820
|29/09/2025
|
129
|
16,114
|
876,380
|
125
|
16,500
|
898,447
|30/09/2025
|
151
|
17,207
|
922,198
|
75
|
12,598
|
676,089
|01/10/2025
|
174
|
21,459
|
1,143,127
|
159
|
22,382
|
1,194,802
|02/10/2025
|
123
|
14,960
|
806,355
|
112
|
14,740
|
796,620
|03/10/2025
|
184
|
11,812
|
637,393
|
176
|
16,720
|
906,510
|06/10/2025
|
338
|
29,559
|
1,587,808
|
91
|
15,400
|
825,583
|07/10/2025
|
60
|
8,747
|
463,754
|
78
|
8,580
|
456,313
|08/10/2025
|
116
|
17,380
|
898,304
|
44
|
7,920
|
408,881
|09/10/2025
|
182
|
12,102
|
622,460
|
88
|
11,820
|
609,430
|10/10/2025
|
97
|
13,638
|
695,016
|
76
|
9,240
|
473,638
|13/10/2025
|
50
|
5,940
|
298,404
|
60
|
7,593
|
382,593
|14/10/2025
|
92
|
12,090
|
601,372
|
47
|
5,540
|
276,080
|15/10/2025
|
113
|
16,060
|
813,208
|
158
|
20,327
|
1,031,378
|16/10/2025
|
103
|
15,400
|
770,222
|
134
|
17,773
|
891,777
|17/10/2025
|
80
|
8,580
|
435,201
|
98
|
12,321
|
629,570
|20/10/2025
|
102
|
13,860
|
714,384
|
93
|
13,681
|
706,842
|21/10/2025
|
36
|
4,621
|
238,444
|
59
|
10,000
|
519,586
|22/10/2025
|
116
|
9,793
|
509,474
|
68
|
10,560
|
550,396
|23/10/2025
|
53
|
6,380
|
335,269
|
62
|
9,240
|
486,475
|24/10/2025
|
88
|
10,266
|
539,911
|
146
|
14,680
|
776,439
|27/10/2025
|
90
|
11,734
|
620,721
|
94
|
11,388
|
604,575
|28/10/2025
|
70
|
8,800
|
460,966
|
60
|
8,384
|
440,061
|29/10/2025
|
104
|
12,980
|
689,018
|
145
|
15,128
|
805,612
|30/10/2025
|
51
|
9,228
|
480,540
|
37
|
6,820
|
355,938
|31/10/2025
|
54
|
6,059
|
311,401
|
33
|
5,940
|
305,800
|03/11/2025
|
144
|
13,420
|
682,363
|
48
|
7,505
|
382,174
|04/11/2025
|
120
|
14,994
|
741,785
|
77
|
11,880
|
587,633
|05/11/2025
|
91
|
10,723
|
532,901
|
98
|
12,137
|
604,436
|06/11/2025
|
131
|
17,780
|
881,700
|
94
|
13,263
|
659,539
|07/11/2025
|
66
|
10,279
|
520,251
|
144
|
25,100
|
1,285,205
|10/11/2025
|
81
|
11,258
|
578,430
|
68
|
10,120
|
521,246
|11/11/2025
|
48
|
6,820
|
355,388
|
83
|
10,780
|
561,880
|12/11/2025
|
179
|
18,182
|
943,801
|
154
|
18,040
|
946,429
|13/11/2025
|
79
|
6,719
|
358,077
|
49
|
8,360
|
446,193
|14/11/2025
|
123
|
12,650
|
665,566
|
56
|
8,800
|
462,770
|17/11/2025
|
146
|
15,756
|
805,116
|
53
|
9,740
|
496,133
|18/11/2025
|
154
|
17,615
|
867,776
|
92
|
14,917
|
736,364
|19/11/2025
|
145
|
19,800
|
985,703
|
132
|
22,643
|
1,128,851
|20/11/2025
|
121
|
16,075
|
805,755
|
90
|
13,420
|
674,406
|21/11/2025
|
148
|
16,925
|
842,999
|
128
|
18,920
|
945,857
|24/11/2025
|
180
|
29,480
|
1,527,493
|
215
|
30,386
|
1,575,657
|25/11/2025
|
129
|
19,580
|
1,011,659
|
161
|
22,779
|
1,180,773
|26/11/2025
|
62
|
12,100
|
628,815
|
38
|
6,094
|
317,147
|27/11/2025
|
55
|
9,020
|
469,953
|
84
|
10,067
|
525,508
|28/11/2025
|
30
|
5,720
|
298,331
|
64
|
6,821
|
356,683
|01/12/2025
|
74
|
10,473
|
544,876
|
83
|
11,633
|
607,207
|02/12/2025
|
93
|
14,167
|
741,409
|
56
|
10,340
|
542,476
|03/12/2025
|
102
|
18,921
|
979,854
|
105
|
17,160
|
890,549
|04/12/2025
|
95
|
16,499
|
846,861
|
107
|
14,940
|
768,820
|05/12/2025
|
104
|
12,540
|
641,740
|
78
|
12,320
|
631,378
|08/12/2025
|
100
|
15,620
|
788,337
|
46
|
8,800
|
443,630
|09/12/2025
|
53
|
8,800
|
440,909
|
49
|
8,580
|
430,815
|10/12/2025
|
88
|
14,520
|
738,375
|
111
|
16,500
|
840,312
|11/12/2025
|
87
|
16,060
|
830,863
|
157
|
24,420
|
1,268,146
|12/12/2025
|
75
|
12,100
|
645,007
|
75
|
9,460
|
505,461
|15/12/2025
|
106
|
13,860
|
725,087
|
42
|
6,400
|
337,038
|16/12/2025
|
47
|
6,740
|
352,070
|
87
|
11,700
|
613,764
|17/12/2025
|
81
|
11,880
|
616,105
|
83
|
12,540
|
651,970
|18/12/2025
|
78
|
7,921
|
411,133
|
55
|
7,782
|
404,948
|19/12/2025
|
101
|
12,577
|
653,663
|
89
|
8,360
|
435,545
|22/12/2025
|
85
|
10,083
|
518,322
|
57
|
9,680
|
497,904
|23/12/2025
|
73
|
9,144
|
466,824
|
37
|
6,160
|
316,404
|24/12/2025
|
26
|
2,359
|
120,164
|
10
|
1,320
|
67,386
|29/12/2025
|
10
|
1,540
|
79,452
|
46
|
7,701
|
398,449
|30/12/2025
|
77
|
7,285
|
379,452
|
52
|
7,261
|
378,826
|31/12/2025
|
67
|
5,549
|
288,476
|
30
|
5,787
|
300,980
