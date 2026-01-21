ARKEMA : BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2025 DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF
ARKEMA : BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2025 DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par Arkema (Paris:AKE) à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 141 945 titres
- 5 727 787€
Sur la période du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025, les opérations suivantes ont été réalisées :
- Nombre de transactions exécutées à l'achat : 13 401
-
Nombre de transactions exécutées à la vente : 12 605
- Volume échangé à l'achat : 1 568 340 titres pour un montant total de 87 595 315€
- Volume échangé à la vente : 1 515 668 titres pour un montant total de 84 925 318€
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens affectés étaient de 15 000 000€.
|ACHATS
|VENTES
|Date de transaction
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux (€)
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux (€)
|Total
|
13 401
|
1 568 340
|
87 595 315
|
12 605
|
1 515 668
|
84 925 318
|01/07/2025
|
114
|
13 658
|
854 278
|
157
|
16 830
|
1 056 561
|02/07/2025
|
89
|
10 710
|
701 165
|
182
|
17 510
|
1 145 656
|03/07/2025
|
194
|
23 062
|
1 498 250
|
126
|
12 750
|
833 162
|04/07/2025
|
154
|
12 410
|
767 414
|
62
|
8 500
|
526 618
|07/07/2025
|
159
|
12 580
|
774 865
|
99
|
11 731
|
723 412
|08/07/2025
|
40
|
4 765
|
295 586
|
110
|
12 409
|
773 558
|09/07/2025
|
199
|
10 555
|
680 428
|
149
|
15 300
|
987 352
|10/07/2025
|
76
|
8 500
|
555 985
|
99
|
12 070
|
789 820
|11/07/2025
|
123
|
13 755
|
886 819
|
86
|
6 993
|
449 954
|14/07/2025
|
89
|
9 420
|
597 023
|
78
|
10 660
|
676 231
|15/07/2025
|
97
|
11 050
|
711 552
|
102
|
12 217
|
786 184
|16/07/2025
|
112
|
13 260
|
831 819
|
93
|
7 304
|
457 967
|17/07/2025
|
62
|
6 122
|
383 433
|
113
|
10 716
|
672 873
|18/07/2025
|
82
|
9 860
|
622 838
|
100
|
9 350
|
591 133
|21/07/2025
|
89
|
11 220
|
715 445
|
113
|
13 090
|
834 675
|22/07/2025
|
119
|
13 783
|
868 400
|
117
|
12 750
|
803 403
|23/07/2025
|
96
|
13 090
|
850 782
|
170
|
19 380
|
1 260 822
|24/07/2025
|
180
|
16 491
|
1 077 151
|
130
|
13 940
|
913 453
|25/07/2025
|
84
|
5 850
|
375 208
|
72
|
6 520
|
419 983
|28/07/2025
|
59
|
5 600
|
363 419
|
58
|
5 950
|
392 258
|29/07/2025
|
143
|
13 312
|
845 197
|
67
|
7 310
|
465 324
|30/07/2025
|
117
|
13 211
|
824 710
|
102
|
10 200
|
638 699
|31/07/2025
|
248
|
30 032
|
1 841 265
|
257
|
26 860
|
1 654 474
|01/08/2025
|
117
|
14 436
|
844 515
|
95
|
9 890
|
579 121
|04/08/2025
|
81
|
8 511
|
488 311
|
57
|
7 512
|
431 695
|05/08/2025
|
68
|
6 460
|
376 236
|
95
|
8 608
|
501 147
|06/08/2025
|
48
|
6 970
|
415 965
|
120
|
9 185
|
546 892
|07/08/2025
|
51
|
6 801
|
416 409
|
150
|
12 802
|
783 429
|08/08/2025
|
48
|
6 119
|
378 988
|
73
|
7 938
|
492 238
|11/08/2025
|
91
|
9 690
|
597 618
|
38
|
4 080
|
253 706
|12/08/2025
|
70
|
7 120
|
426 473
|
54
|
5 440
|
327 209
|13/08/2025
|
69
|
5 553
|
333 492
|
55
|
6 630
|
399 484
|14/08/2025
|
58
|
6 500
|
395 129
|
86
|
9 520
|
579 394
|15/08/2025
|
7
|
511
|
31 656
|
52
|
5 271
|
326 419
|18/08/2025
|
78
|
6 911
|
421 842
|
32
|
3 230
|
197 294
|19/08/2025
|
1
|
1
|
61
|
100
|
8 330
|
520 039
|20/08/2025
|
66
|
6 290
|
398 506
|
69
|
7 620
|
483 886
|21/08/2025
|
63
|
6 020
|
377 350
|
31
|
4 760
|
299 115
|22/08/2025
|
29
|
3 741
|
236 524
|
96
|
10 005
|
634 622
|25/08/2025
|
136
|
6 629
|
422 191
|
38
|
3 668
|
234 054
|26/08/2025
|
147
|
11 727
|
731 001
|
80
|
7 140
|
445 996
|27/08/2025
|
115
|
11 903
|
736 881
|
67
|
8 500
|
526 992
|28/08/2025
|
57
|
7 140
|
442 085
|
74
|
8 063
|
500 250
|29/08/2025
|
144
|
14 669
|
888 112
|
77
|
9 380
|
569 139
|01/09/2025
|
51
|
6 460
|
390 941
|
126
|
5 148
|
312 302
|02/09/2025
|
85
|
9 408
|
563 598
|
171
|
6 730
|
404 156
|03/09/2025
|
127
|
11 490
|
681 571
|
202
|
8 125
|
484 818
|04/09/2025
|
160
|
22 820
|
1 315 668
|
121
|
14 030
|
808 910
|05/09/2025
|
156
|
19 381
|
1 118 315
|
239
|
18 083
|
1 045 379
|08/09/2025
|
94
|
11 733
|
677 031
|
369
|
18 558
|
1 073 387
|09/09/2025
|
120
|
16 591
|
973 046
|
205
|
20 728
|
1 217 240
|10/09/2025
|
249
|
25 287
|
1 475 645
|
147
|
20 505
|
1 198 641
|11/09/2025
|
210
|
21 432
|
1 245 448
|
192
|
21 770
|
1 268 501
|12/09/2025
|
115
|
15 200
|
891 911
|
120
|
16 200
|
952 633
|15/09/2025
|
119
|
16 208
|
962 328
|
99
|
13 400
|
796 970
|16/09/2025
|
113
|
13 390
|
785 689
|
88
|
12 000
|
705 379
|17/09/2025
|
96
|
11 650
|
677 703
|
66
|
10 400
|
606 480
|18/09/2025
|
116
|
14 400
|
838 276
|
92
|
13 045
|
762 473
|19/09/2025
|
183
|
20 400
|
1 162 615
|
41
|
6 043
|
349 489
|22/09/2025
|
99
|
14 386
|
801 774
|
65
|
10 560
|
589 798
|23/09/2025
|
99
|
15 400
|
868 626
|
167
|
19 800
|
1 117 182
|24/09/2025
|
135
|
16 854
|
926 512
|
54
|
10 533
|
579 835
|25/09/2025
|
99
|
11 663
|
634 950
|
101
|
14 767
|
806 913
|26/09/2025
|
96
|
9 886
|
537 127
|
58
|
11 440
|
622 820
|29/09/2025
|
129
|
16 114
|
876 380
|
125
|
16 500
|
898 447
|30/09/2025
|
151
|
17 207
|
922 198
|
75
|
12 598
|
676 089
|01/10/2025
|
174
|
21 459
|
1 143 127
|
159
|
22 382
|
1 194 802
|02/10/2025
|
123
|
14 960
|
806 355
|
112
|
14 740
|
796 620
|03/10/2025
|
184
|
11 812
|
637 393
|
176
|
16 720
|
906 510
|06/10/2025
|
338
|
29 559
|
1 587 808
|
91
|
15 400
|
825 583
|07/10/2025
|
60
|
8 747
|
463 754
|
78
|
8 580
|
456 313
|08/10/2025
|
116
|
17 380
|
898 304
|
44
|
7 920
|
408 881
|09/10/2025
|
182
|
12 102
|
622 460
|
88
|
11 820
|
609 430
|10/10/2025
|
97
|
13 638
|
695 016
|
76
|
9 240
|
473 638
|13/10/2025
|
50
|
5 940
|
298 404
|
60
|
7 593
|
382 593
|14/10/2025
|
92
|
12 090
|
601 372
|
47
|
5 540
|
276 080
|15/10/2025
|
113
|
16 060
|
813 208
|
158
|
20 327
|
1 031 378
|16/10/2025
|
103
|
15 400
|
770 222
|
134
|
17 773
|
891 777
|17/10/2025
|
80
|
8 580
|
435 201
|
98
|
12 321
|
629 570
|20/10/2025
|
102
|
13 860
|
714 384
|
93
|
13 681
|
706 842
|21/10/2025
|
36
|
4 621
|
238 444
|
59
|
10 000
|
519 586
|22/10/2025
|
116
|
9 793
|
509 474
|
68
|
10 560
|
550 396
|23/10/2025
|
53
|
6 380
|
335 269
|
62
|
9 240
|
486 475
|24/10/2025
|
88
|
10 266
|
539 911
|
146
|
14 680
|
776 439
|27/10/2025
|
90
|
11 734
|
620 721
|
94
|
11 388
|
604 575
|28/10/2025
|
70
|
8 800
|
460 966
|
60
|
8 384
|
440 061
|29/10/2025
|
104
|
12 980
|
689 018
|
145
|
15 128
|
805 612
|30/10/2025
|
51
|
9 228
|
480 540
|
37
|
6 820
|
355 938
|31/10/2025
|
54
|
6 059
|
311 401
|
33
|
5 940
|
305 800
|03/11/2025
|
144
|
13 420
|
682 363
|
48
|
7 505
|
382 174
|04/11/2025
|
120
|
14 994
|
741 785
|
77
|
11 880
|
587 633
|05/11/2025
|
91
|
10 723
|
532 901
|
98
|
12 137
|
604 436
|06/11/2025
|
131
|
17 780
|
881 700
|
94
|
13 263
|
659 539
|07/11/2025
|
66
|
10 279
|
520 251
|
144
|
25 100
|
1 285 205
|10/11/2025
|
81
|
11 258
|
578 430
|
68
|
10 120
|
521 246
|11/11/2025
|
48
|
6 820
|
355 388
|
83
|
10 780
|
561 880
|12/11/2025
|
179
|
18 182
|
943 801
|
154
|
18 040
|
946 429
|13/11/2025
|
79
|
6 719
|
358 077
|
49
|
8 360
|
446 193
|14/11/2025
|
123
|
12 650
|
665 566
|
56
|
8 800
|
462 770
|17/11/2025
|
146
|
15 756
|
805 116
|
53
|
9 740
|
496 133
|18/11/2025
|
154
|
17 615
|
867 776
|
92
|
14 917
|
736 364
|19/11/2025
|
145
|
19 800
|
985 703
|
132
|
22 643
|
1 128 851
|20/11/2025
|
121
|
16 075
|
805 755
|
90
|
13 420
|
674 406
|21/11/2025
|
148
|
16 925
|
842 999
|
128
|
18 920
|
945 857
|24/11/2025
|
180
|
29 480
|
1 527 493
|
215
|
30 386
|
1 575 657
|25/11/2025
|
129
|
19 580
|
1 011 659
|
161
|
22 779
|
1 180 773
|26/11/2025
|
62
|
12 100
|
628 815
|
38
|
6 094
|
317 147
|27/11/2025
|
55
|
9 020
|
469 953
|
84
|
10 067
|
525 508
|28/11/2025
|
30
|
5 720
|
298 331
|
64
|
6 821
|
356 683
|01/12/2025
|
74
|
10 473
|
544 876
|
83
|
11 633
|
607 207
|02/12/2025
|
93
|
14 167
|
741 409
|
56
|
10 340
|
542 476
|03/12/2025
|
102
|
18 921
|
979 854
|
105
|
17 160
|
890 549
|04/12/2025
|
95
|
16 499
|
846 861
|
107
|
14 940
|
768 820
|05/12/2025
|
104
|
12 540
|
641 740
|
78
|
12 320
|
631 378
|08/12/2025
|
100
|
15 620
|
788 337
|
46
|
8 800
|
443 630
|09/12/2025
|
53
|
8 800
|
440 909
|
49
|
8 580
|
430 815
|10/12/2025
|
88
|
14 520
|
738 375
|
111
|
16 500
|
840 312
|11/12/2025
|
87
|
16 060
|
830 863
|
157
|
24 420
|
1 268 146
|12/12/2025
|
75
|
12 100
|
645 007
|
75
|
9 460
|
505 461
|15/12/2025
|
106
|
13 860
|
725 087
|
42
|
6 400
|
337 038
|16/12/2025
|
47
|
6 740
|
352 070
|
87
|
11 700
|
613 764
|17/12/2025
|
81
|
11 880
|
616 105
|
83
|
12 540
|
651 970
|18/12/2025
|
78
|
7 921
|
411 133
|
55
|
7 782
|
404 948
|19/12/2025
|
101
|
12 577
|
653 663
|
89
|
8 360
|
435 545
|22/12/2025
|
85
|
10 083
|
518 322
|
57
|
9 680
|
497 904
|23/12/2025
|
73
|
9 144
|
466 824
|
37
|
6 160
|
316 404
|24/12/2025
|
26
|
2 359
|
120 164
|
10
|
1 320
|
67 386
|29/12/2025
|
10
|
1 540
|
79 452
|
46
|
7 701
|
398 449
|30/12/2025
|
77
|
7 285
|
379 452
|
52
|
7 261
|
378 826
|31/12/2025
|
67
|
5 549
|
288 476
|
30
|
5 787
|
300 980
