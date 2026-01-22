Andersen Consulting wzmacnia ofertę w zakresie cyfrowej transformacji wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z włoską firmą Internet & Idee, agencją konsultingową wyspecjalizowaną w technologiach cyfrowych, wzmacniając tym samym potencjał w zakresie dostarczania zintegrowanych rozwiązań wspomaganych technologią.

Założona w 1998 r. firma Internet & Idee świadczy usługi w zakresie opracowywania strategii cyfrowych, oprogramowania, testów i zapewniania jakości, a także handlu elektronicznego i rozwiązań mobilnych. Firma prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: usługi konsultacyjne w dziedzinie IT oraz autorskie produkty SaaS, w tym narzędzia do zarządzania wierzytelnościami i monitorowania cyberbezpieczeństwa. Wykorzystując bogatą wiedzę fachową w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, zarządzania wierzytelnościami i logistyki w handlu elektronicznym towarami luksusowymi, firma Internet & Idee łączy znajomość poszczególnych sektorów z technicznymi innowacjami w celu wspierania wyników biznesowych.

– Dzięki nawiązaniu tej współpracy możemy wykorzystać naszą wiedzę fachową w dziedzinie technologii cyfrowych oraz znajomość poszczególnych branż na większą skalę – powiedział Carlo Stumpo, dyrektor generalny Internet & Idee. – Razem z Andersen Consulting możemy dostarczać bardziej ukierunkowane, skuteczniejsze rozwiązania klientom mierzącym się ze skomplikowanymi wyzwaniami w wysoce uregulowanych, dynamicznie rozwijających się sektorach.

– Firma Internet & Idee zapewnia unikalne połączenie technicznej wiedzy fachowej i kreatywnej wizji. Jej zdolności pozwalają nam wzmocnić potencjał pod względem wspierania klientów w modernizacji sposobów komunikowania się z klientami, usprawnieniu prowadzonej działalności i zwiększeniu jej skali w świecie, w którym liczą się przede wszystkim technologie cyfrowe. Bardzo się cieszymy, że firma ta dołącza do naszej nieustannie rozwijanej platformy – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

