HCL Group e UpLink annunciano i vincitori della "Water Resilience Challenge" nell'ambito dell'iniziativa Aquapreneur Innovation Initiative

  • 10 imprenditori in ambito idrico selezionati tra oltre 300 candidati
  • I vincitori hanno presentato innovazioni negli ambiti di gestione digitale idrica, scoperte nel settore biologico, soluzioni hardware, progettazione deep-tech e modelli guidati dalla comunità
  • Supporto finanziario di 1,75 milioni di CHF disponibile per ampliare le iniziative
  • Aquapreneur Innovation Initiative: un impegno di 15 milioni di CHF per le sfide idriche a livello globale
original Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of ‘Water Resilience Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

DAVOS-KLOSTERS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un'importante multinazionale globale, e UpLink, l'iniziativa per l'innovazione in fase iniziale del World Economic Forum, hanno annunciato i vincitori della "Water Resilience Challenge", la quarta di una serie di cinque sfide nell'ambito dell'iniziativa quinquennale Aquapreneur Innovation Initiative, del valore di 15 milioni di CHF, lanciata da HCL Group.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

