HCL Group e UpLink annunciano i vincitori della "Water Resilience Challenge" nell'ambito dell'iniziativa Aquapreneur Innovation Initiative

DAVOS-KLOSTERS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un'importante multinazionale globale, e UpLink, l'iniziativa per l'innovazione in fase iniziale del World Economic Forum, hanno annunciato i vincitori della "Water Resilience Challenge", la quarta di una serie di cinque sfide nell'ambito dell'iniziativa quinquennale Aquapreneur Innovation Initiative, del valore di 15 milioni di CHF, lanciata da HCL Group.

