-

Andersen Consulting新增合作公司Internet & Idee，强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于意大利的数字咨询机构Internet & Idee达成合作协议，增强自身提供一体化技术驱动型解决方案的能力。

Internet & Idee成立于1998年，业务涵盖数字战略、软件开发、测试和质量保证、电子商务以及移动解决方案。该公司的业务布局分为两大核心板块：IT咨询服务和自主研发的软件即服务产品，其中包含信贷管理和网络安全监控工具。凭借在银行、保险、信贷管理和奢侈品电商物流领域的深厚专业积淀，Internet & Idee将行业洞察和技术创新相结合，助力企业提升业务表现。

Internet & Idee首席执行官Carlo Stumpo表示：“此次合作让我们能够更大规模地发挥自身在数字化和各行业领域的专业优势。通过与Andersen Consulting携手合作，我们可以为那些在高度监管和快速变化的行业中面临复杂挑战的客户提供更具针对性、更高效的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Internet & Idee带来了技术专长与创新视野的独特融合。他们的能力进一步强化了我们的服务实力，以帮助客户实现与顾客互动方式的现代化升级，提升运营灵活性，并在数字优先的时代实现规模化发展。我们很高兴欢迎他们加入我们不断壮大的平台。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchPolishChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting新增合作公司Africa International Advisors

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Africa International Advisors (AIA)达成合作协议，进一步拓展其在非洲地区的战略咨询和业务转型服务能力。AIA总部位于约翰内斯堡，专注于通过行业专属洞察、创新方案和咨询服务提升企业竞争力。 AIA成立于2002年，是一家泛非洲管理咨询公司，提供以战略为导向的咨询服务，并聚焦数字化转型和AI驱动的业务成果。该公司为多个行业的客户提供咨询服务，包括能源和资源、石油和天然气、基础设施、贸易和物流、金融服务、银行以及电信行业。AIA凭借其战略视角、本地公信力和市场准入优势，能够设计并实施整合人员、流程和技术的解决方案，从而推动切实有效的变革。 AIA首席执行官兼管理合伙人Hasnayn Ebrahim表示：“从成立之初，我们的使命就是以非洲为核心视角推动发展，立足非洲大陆的现实情况和发展愿景。通过与Andersen Consulting的此次合作，我们得以获取全球洞察和领先实践，同时坚守对本地化服务的承诺，助力客户在非洲大陆释放增长潜力、强化执行能力，并...

Andersen Consulting通过新增合作公司Jakarta Consulting Group拓展人力资本服务范围

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Jakarta Consulting Group (JCG)签署合作协议深化业务能力。JCG是一家咨询公司，以组织转型、人力资本战略和领导力发展方面的专长而著称。 JCG总部位于印度尼西亚，致力于为房地产、采矿和制造业等行业的企业提供战略与文化转型咨询服务。该公司的核心服务包括商业和管理咨询、人力资源咨询、评估以及商业和管理培训，凭借敏捷性、文化洞察力和以执行为导向的解决方案帮助企业和领导者实现转型，并因为这方面的能力而广受认可。 Jakarta Consulting Group首席执行官Patricia Susanto表示：“我们始终坚信，可持续的转型始于人——领导者的成长可以引领组织的发展。通过整合Andersen Consulting的全球视野和我们的区域洞察，我们能为客户提供更全面的解决方案，帮助他们应对变革，以明确的目标引领发展。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“JCG凭借兼具战略性和以人为本的解决方案，赢得了该地区多家知...

Andersen携手Scimitar拓展业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与专注于加速生命科学行业创新的公司Scimitar达成合作协议。 总部位于美国的Scimitar是生命科学领域顶尖的战略执行咨询公司，专精于运营模式设计、数字化转型和组织变革。该公司与制药及生物技术企业开展合作，助力其加速创新、提升运营执行力，并确保产品生命周期内的合规性。其亲力亲为的协作式工作方法能够确保交付的解决方案不仅贴合业务需求，更具备可拓展性。 Scimitar首席执行官Ramy Khalil表示：“当下，生命科学企业正面临这样的发展环境——科学飞速发展、监管要求日趋复杂、市场对运营灵活性的需求不断提升，同时还需恪守患者安全和数据完整性的最高标准。通过将我们深厚的行业知识与Andersen的全球布局和多领域专业能力相结合，我们能够赋能企业降低转型风险、加快发展进程，并以前所未有的速度和可靠性实现可衡量的影响。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在医疗保健领域监管最严格、风险系数极高的业务场景中，Scimitar凭借将雄心壮志转化为...
Back to Newsroom