Andersen Consulting新增合作公司Internet & Idee，强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于意大利的数字咨询机构Internet & Idee达成合作协议，增强自身提供一体化技术驱动型解决方案的能力。

Internet & Idee成立于1998年，业务涵盖数字战略、软件开发、测试和质量保证、电子商务以及移动解决方案。该公司的业务布局分为两大核心板块：IT咨询服务和自主研发的软件即服务产品，其中包含信贷管理和网络安全监控工具。凭借在银行、保险、信贷管理和奢侈品电商物流领域的深厚专业积淀，Internet & Idee将行业洞察和技术创新相结合，助力企业提升业务表现。

Internet & Idee首席执行官Carlo Stumpo表示：“此次合作让我们能够更大规模地发挥自身在数字化和各行业领域的专业优势。通过与Andersen Consulting携手合作，我们可以为那些在高度监管和快速变化的行业中面临复杂挑战的客户提供更具针对性、更高效的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Internet & Idee带来了技术专长与创新视野的独特融合。他们的能力进一步强化了我们的服务实力，以帮助客户实现与顾客互动方式的现代化升级，提升运营灵活性，并在数字优先的时代实现规模化发展。我们很高兴欢迎他们加入我们不断壮大的平台。”

