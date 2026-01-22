Duetti haalt 200 miljoen dollar op om de aankoop van onafhankelijke muziekcatalogi uit te breiden en de mogelijkheden van het platform te verbeteren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. (“Duetti” of het “Bedrijf”), het muziek-tech- en financiële dienstverleningsbedrijf dat onafhankelijke muziekmakers in staat stelt de waarde van hun muziekcatalogi te ontsluiten, kondigt vandaag aan dat het 200 miljoen dollar aan nieuwe financiering heeft binnengehaald om de aankoop van muziekcatalogi te versnellen en zijn technologie en diensten wereldwijd uit te breiden. De financiering wordt geleid door een serie C-kapitaalinvestering van 50 miljoen dollar door Raine Partners, het vlaggenschip groeikapitaalfonds van The Raine Group, naast een tweede particuliere securitisatie van 125 miljoen dollar en een verhoging van 25 miljoen dollar van een bestaande kredietfaciliteit.

In meer dan drie jaar tijd heeft Duetti meer dan 635 miljoen dollar opgehaald, waaronder meer dan 100 miljoen dollar aan aandelenkapitaal, om de wereldwijde onafhankelijke muziekcommunity te ondersteunen. Tot nu toe heeft het bedrijf samengewerkt met meer dan 1.100 artiesten, songwriters en andere muziekmakers in meer dan 40 landen om delen van hun muziekrechtencatalogi aan te kopen en te beheren.

De serie C-kapitaalinvestering van Raine Partners stelt Duetti in staat om zijn leidende positie op het gebied van de verwerving van muziekrechten te versterken door te investeren in zijn team en platform. Met de financiering zal Duetti zijn technologische infrastructuur uitbreiden, marketingdiensten verbeteren en zijn wereldwijde aanwezigheid te vergroten. Duetti maakt een snelle groei door en sluit momenteel ruim 80 contracten per maand (meer dan 2,5 keer het maandelijkse aantal van een jaar geleden), dankzij de uitbreiding naar publicatierechten, naast masteropnamerechten, en de groeiende wereldwijde aanwezigheid. In verband met de aandelenfinanciering treedt Joe Puthenveetil, partner bij The Raine Group, toe tot de raad van bestuur van Duetti.

Duetti heeft een team van 65 mensen die werkzaam zijn in New York City, Los Angeles, Miami, Nashville, Londen en Rio de Janeiro. Ruim 30% van de transacties van Duetti in 2025 kwam van buiten de VS, uit internationale markten zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Brazilië en Mexico. Het bedrijf biedt ook marketing- en catalogusbeheerdiensten, waaronder het samenstellen van afspeellijsten via een netwerk van meer dan 3000 afspeellijsten met meer dan 5 miljoen volgers op digitale serviceproviders (DSPs), remixproductie met meer dan 60 releases per kwartaal, synchronisatielicenties en ruim 200 op maat gemaakte marketingprogramma's voor artiesten in 2025.

"De traditionele muziekindustrie en de financieel gedreven fondsen voor de aankoop van catalogi zijn niet in staat om gelijke tred te houden en hun infrastructuur aan te passen aan de explosieve groei van de onafhankelijke muzieksector“, aldus Lior Tibon, CEO en medeoprichter van Duetti. ”Dankzij deze nieuwe financiering kunnen we doorgaan met het bouwen van eigen databases en systemen. Zo kunnen wij de muziekcatalogi van onafhankelijke makers, het snelst groeiende en meest opwindende segment van de industrie, in kaart brengen, voorspellen en effectief beheren en ondersteunen.”

“We zijn verheugd om samen te werken met Lior en zijn team bij de ontwikkeling van een muziekbedrijf van de volgende generatie dat onafhankelijke makers ondersteunt. Duetti heeft de industrie gedemocratiseerd door artiesten in elke fase van hun carrière in staat te stellen hun rechten te gelde te maken en toegang te krijgen tot de marketing- en groeimiddelen die een modern label en uitgeverij kunnen bieden,” aldus Joe Puthenveetil en Fred Davis, partners bij The Raine Group.

Duetti heeft zijn tweede particuliere securitisatie van activa ter waarde van 125 miljoen dollar voltooid. Hiermee is zijn bestaande mastertrust nu 205 miljoen dollar waard. Het bedrijf is van plan om regelmatig toegang te blijven zoeken tot de securitisatiemarkt, zodat het gebruik kan maken van een efficiënte en liquide financieringsbron en beleggers blootstelling kan bieden aan snelgroeiende segmenten van de muziekmarkt. In het vierde kwartaal van 2024 was Duetti pionier met de allereerste securitisatiedeals op muziekgebied die vooral werden gedekt door catalogi van onafhankelijke artiesten. Het bedrijf is van plan om te blijven innoveren door middel van efficiënte nieuwe financieringsstructuren voor deze catalogi.

“Door met Duetti te werken, kreeg ik duidelijkheid en vertrouwen in hoe ik mijn muziek als een troef moest beschouwen”, aldus Calimossa, de in Los Angeles gevestigde artiest en producer. "Ze respecteren dat elke artiest een andere reis aflegt en namen de tijd om me door de reële opties te loodsen die aansluiten bij mijn langetermijndoelen. Bovendien bleken ze echte partners te zijn, die mijn muziek ondersteunden met marketing, synchronisatiemogelijkheden en loopbaanbegeleiding. Dankzij dat niveau van vertrouwen en voortdurende ondersteuning kunnen onafhankelijke artiesten zoals ik iets duurzaams opbouwen voor de toekomst.

Duetti is een platform voor muziekfinanciering en -diensten dat samenwerkt met onafhankelijke artiesten en makers. Duetti is in 2022 opgericht door CEO Lior Tibon en COO Christopher Nolte en biedt kapitaal en operationele ondersteuning om makers te helpen hun muziekcatalogi te gelde te maken, te beheren en uit te breiden.

Dankzij flexibele dealstructuren werkt Duetti samen met een breed scala aan muziekmakers en ondersteunt hen met catalogusbeheer en marketingdiensten. Sinds de oprichting heeft Duetti samengewerkt met meer dan 1.100 makers in meer dan 40 landen.

Duetti wordt ondersteund door The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures en Roc Nation. Het bedrijf heeft tot nu toe meer dan 635 miljoen dollar opgehaald door een combinatie van aandelen- en schuldfinanciering.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.