La International Zinc Association se asocia con Pharmanova para salvar a los niños en Zambia

LUSAKA, Zambia--(BUSINESS WIRE)--Zinc Saves Kids, una iniciativa mundial de salud infantil de la International Zinc Association (IZA), anunció una nueva asociación con el principal fabricante farmacéutico de Zambia, Pharmanova Zambia Limited para ampliar el acceso a los tratamientos con zinc que salvan vidas de niños en todo Zambia.

La colaboración se celebró formalmente durante una ceremonia en Lusaka con el Ministerio de Salud de Zambia, Pharmanova Zambia Limited y la IZA, representada por el Dr. Eric Van Genderen, director de Salud Ambiental y Sostenibilidad.

La IZA y Pharmanova se asociaron en una iniciativa tendiente a ampliar el tratamiento de la diarrea infantil con zinc, un micronutriente esencial que fortalece el sistema inmunitario y reduce la gravedad y la duración de la enfermedad diarreica. Se trata de una necesidad urgente: más del 30% de la población de Zambia tiene deficiencia de zinc, lo que hace que los niños sean especialmente vulnerables a la diarrea, la neumonía y la malaria. A nivel mundial, se estima que 116 000 niños mueren cada año por problemas relacionados con la deficiencia de zinc.

A través de esta asociación, cada dólar donado a Zinc Saves Kids apoyará de forma directa la distribución del Kit Yamoyo, el “Kit de la vida”, que incluye sales de rehidratación oral (SRO) y un suministro de comprimidos de zinc para diez días. La Organización Mundial de la Salud recomienda el zinc y las SRO para el tratamiento de la diarrea. Cada kit representa un tratamiento completo para la diarrea y ayuda a prevenir futuras enfermedades.

“La IZA se complace en colaborar con Pharmanova para abordar la deficiencia de zinc, que debilita el sistema inmunitario de los niños en situación de riesgo y los hace vulnerables a la diarrea, la neumonía y la malaria”, destacó el Dr. Van Genderen. “El zinc es fundamental para un desarrollo físico y mental saludable, y esta colaboración supone un paso importante hacia la mejora de la salud infantil en Zambia”.

Con el primer tramo de donaciones ya se han proporcionado 50 000 kits de zinc y rehidratación oral a niños de Zambia. La distribución se está llevando a cabo a través del programa “Healthy Learners” del gobierno, que opera en escuelas de todo el país y se centra en llegar a comunidades rurales y desatendidas.

Pharmanova, empresa fundada en 1980, desarrolló el Kit Yamoyo para combatir la diarrea infantil y ha formado alianzas previamente con agencias como USAID y UNICEF para ampliar el acceso a medicamentos esenciales.

“La necesidad de disponer de Kit Yamoyo es muy grande en Zambia y más allá, por lo que nos complace tener la oportunidad de trabajar con la International Zinc Association, que tiene una larga trayectoria en el tratamiento de la deficiencia de zinc en todo el mundo”, declaró Mohammed Umar, director ejecutivo de Pharmanova. “Prevemos que la asociación con Zinc Saves Kids será larga y fructífera”.

Puesta en marcha en 2010, Zinc Saves Kids trabaja para concientizar sobre la deficiencia mundial de zinc y apoya programas centrados en la suplementación, el enriquecimiento de los alimentos y el tratamiento. La asociación con Pharmanova significa sin dudas una importante ampliación del alcance de la iniciativa, que anteriormente había recaudado más de 4 millones de dólares para financiar investigaciones, educación y tratamientos relacionados con el zinc que salvan vidas.

Acerca de la International Zinc Association

La International Zinc Association (IZA) es la única organización dedicada de forma exclusiva a los intereses del zinc y sus usuarios. Como voz de la industria mundial del zinc, la IZA proporciona liderazgo global, coordinación y valor en cuestiones estratégicas para la industria del zinc, incluido el desarrollo del mercado, la licencia para operar, las comunicaciones y la sostenibilidad.

Acerca de Pharmanova Zambia Limited

Pharmanova Zambia Limited ha liderado la industria de fabricación farmacéutica de Zambia desde 1980, proporcionando una amplia gama de productos esenciales destinados a mejorar la salud, la higiene y el bienestar general de Zambia y la región. Pharmanova opera tres plantas de fabricación ubicadas estratégicamente en Lusaka, la capital de Zambia.

