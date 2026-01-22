Vonage Network API's effenen de weg voor Freenow by Lyft om innovatie van stedelijke mobiliteit te bevorderen

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Vonage, dat deel uitmaakt van Ericsson, en Freenow by Lyft, een toonaangevende taxi- en multi-mobiliteitapp in Europa, hebben hun partnerschap uitgebreid met de lancering van Vonage Silent Authentication API voor klanten gevestigd in de V.S. Met Vonage Network API's kan Freenow by Lyft de realtime netwerkgegevens en inzichten aanboren, en zo helpen om fraude te voorkomen via probleemloze gebruikersverificatie, om zo betrouwbare, efficiënte en veilige interacties voor haar klanten en bestuurders te verzekeren.

