Lone Star acquiert Alliance Ground International

DALLAS, NEW YORK, LONDON et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd’hui qu’une filiale de Lone Star Fund XII, L.P., avait conclu un accord définitif en vue d’acquérir Alliance Ground International (« AGI »), l’un des principaux prestataires de services aéroportuaires en Amérique du Nord, auprès de Greenbriar Equity Group et d’Audax Private Equity. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Fondée en 1987 et basée à Miami, AGI est présente dans plus de 60 aéroports en Amérique du Nord et emploie plus de 12 000 collaborateurs. La société fournit des services externalisés essentiels qui permettent d’assurer le transport efficace du fret et des passagers dans les principales plateformes aéroportuaires. L’activité principale d’AGI consiste à assurer la manutention du fret aérien ainsi que des services aux passagers dans les terminaux, des services d’assistance aux escales et d’autres services connexes. Grâce à son offre de services intégrés, à sa présence stratégique dans les aéroports et à ses relations de longue date avec ses clients, AGI est un partenaire de confiance pour les transporteurs de fret et les compagnies aériennes. L’entreprise soutient les opérations aéroportuaires et les flux commerciaux mondiaux.

Lone Star collaborera avec AGI afin de soutenir sa croissance et de cibler les domaines d’investissement qui lui permettront d’étendre ses activités dans plusieurs de ses segments et d’élargir son offre sur les marchés nouveaux et existants. Ensemble, Lone Star et AGI à se concentrer sur la fourniture d’un service d’excellence à leurs clients, tout en maintenant leur engagement en faveur de la sécurité et en encourageant une culture d’entreprise basée sur la collaboration et le respect.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord d’acquisition d’AGI, une entreprise qui est aujourd’hui un véritable leader », a déclaré Donald Quintin, PDG de Lone Star. « Lone Star a toujours collaboré avec des entreprises telles qu’AGI, qui fournissent des services essentiels à des secteurs clés. Nous allons travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction d’AGI pour stimuler la croissance, tout en continuant à garantir la qualité des services à laquelle ses clients sont habitués. »

« Ce partenariat avec Lone Star marque une étape importante dans la croissance continue d’AGI », a confié pour sa part Jared Azcuy, PDG d’AGI. « Grâce à notre engagement en faveur de la sécurité, de la fiabilité et de l’excellence du service, AGI a pu se développer rapidement dans le secteur de l’aviation. Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance mondiale aux côtés de Lone Star, d’agir à la pointe de l’innovation technologique et de continuer à améliorer la qualité du service que nous offrons à nos clients des compagnies aériennes. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture et aux autorisations habituelles.

Evercore agit en tant que conseiller financier et Vinson & Elkins en tant que conseiller juridique de Lone Star. BofA Securities agit en tant que conseiller financier et Ropes & Gray en tant que conseiller juridique d’AGI.

À propos d’Alliance Ground International

Alliance Ground International est l’une des sociétés américaines de services aéroportuaires qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Elle propose des services de fret, d’assistance au sol, de traitement du courrier, de sécurité et d’hospitalité. Basée à Miami, AGI emploie plus de 12 000 personnes et est présente dans plus de 60 aéroports aux États-Unis et au Canada.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société d’investissement de premier plan qui conseille des fonds investissant à l’échelle mondiale dans le capital-investissement, le crédit et l’immobilier. La société navigue avec succès dans des situations complexes depuis 30 ans. Les fonds sont des investisseurs expérimentés qui recherchent des opportunités dans des situations en mutation ou compliquées par des facteurs structurels ou financiers spécifiques, quel que soit l’environnement de marché dominant. Notre équipe solide de cadres supérieurs et de professionnels experts en transactions garantit une base solide pour des investissements fructueux et une prise de décision stratégique. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 25 fonds de capital-investissement avec des engagements de capitaux totaux s’élevant à environ 95 milliards de dollars. Pour plus d’informations sur Lone Star Funds, rendez-vous sur www.lonestarfunds.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.