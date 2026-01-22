-

拉斯海瑪酋長為第十四屆拉斯海瑪藝術節揭幕

  • 本屆藝術節匯聚來自49個國家的100多名藝術家
  • 該藝術節是首屈一指的文化平台，致力於頌揚卓越藝術成就，促進國際交流，並鞏固該酋長國身為文化對話東道主的角色

由阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下正式揭幕的拉斯海瑪藝術節已順利完成開幕週末的各項活動，不同文明在此交融碰撞，創意靈感跨越國界互通共用。（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪酋長Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在阿哈姆民俗文化村(Al Jazeera Al Hamra Heritage Village)為第十四屆拉斯海瑪藝術節揭幕，代表該酋長國年度旗艦文化盛事的正式啟動。本屆藝術節由Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi政策研究基金會主辦，以「文明」為主題，展期將持續至2月8日。

本屆藝術節匯聚了來自49個國家的100多名藝術家，既彰顯了拉斯海瑪將文化與藝術視作身分認同、交流溝通和永續發展核心支柱的堅定承諾，也進一步鞏固了其身為地區創意與文化產業中心的地位。

在開幕儀式上，Sheikh Saud殿下強調，支援藝術發展對於深化文化交流、強化國家與歷史身分認同，以及透過創意產業發展推動經濟多元化扮演著至關重要的角色。他指出，此類措施能提升該酋長國身為優質文化與創意活動舉辦地的吸引力。

Sheikh Saud殿下一直宣導將文化與藝術做為社會凝聚力和相互理解的重要驅動力。他透過支援藝術節這類文化倡議，不斷強化文化在促進社會和諧方面的重要角色。

開幕週末的系列活動以豐富多元的形式為觀眾詮釋本屆藝術節的主題，內容涵蓋藝術展覽、現場表演、民俗文化和藝術導覽、影片展映、工作坊和特色美食品鑒體驗。活動亮點包括：藝術家領銜的大師班、融合傳統與當代形式的互動工作坊、現場音樂和表演活動，以及全新餐飲體驗概念「隱秘餐桌」(The Hidden Table)的推出——該概念在阿哈姆民俗文化村的歷史場景中探索美食做為一種文化敘事形式的獨特魅力。

本屆藝術節的活動安排還包括小組討論、教育體驗和以社群為中心的活動，旨在吸引廣大觀眾參與，讓這一民俗文化空間成為創意迸發、交流對話和文化學習的平台。

拉斯海瑪藝術節是阿拉伯聯合大公國首屈一指的文化平台，致力於頌揚卓越藝術成就，促進國際交流，並鞏固該酋長國身為全球文化對話東道主的角色。

