A Andersen Consulting fortalece a oferta de transformação digital com a aquisição da Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Internet & Idee, uma agência de consultoria digital italiana, ampliando sua capacidade de fornecer soluções integradas e orientadas à tecnologia.

Fundada em 1998, a Internet & Idee oferece estratégia digital, desenvolvimento de software, testes e garantia de qualidade (QA), e-commerce e soluções mobile. A empresa atua em duas áreas principais: serviços de consultoria em TI e produtos SaaS proprietários, incluindo ferramentas de gestão de crédito e monitoramento de cibersegurança. Com vasta experiência em bancos, seguros, gestão de crédito e logística de e-commerce de luxo, a Internet & Idee combina conhecimento do setor com inovação tecnológica para impulsionar o desempenho dos negócios.

“Essa colaboração nos permite aplicar nossa expertise digital e setorial em uma escala maior”, disse Carlo Stumpo, CEO da Internet & Idee. “Juntamente com a Andersen Consulting, podemos oferecer soluções mais direcionadas e eficazes para clientes que enfrentam desafios complexos em setores altamente regulamentados e de rápida evolução.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A Internet & Idee traz uma combinação única de expertise técnica e visão criativa. Suas capacidades fortalecem nossa habilidade de ajudar os clientes a modernizar a forma como interagem com os consumidores, operam com agilidade e escalam em um mundo cada vez mais digital. Temos o prazer de recebê-los em nossa plataforma em crescimento.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

