Andersen Consulting arricchisce la gamma della trasformazione digitale con l'aggiunta di Internet & Idee

Fondata nel 1998, Internet & Idee offre strategia digitale, sviluppo di software, Testing & QA, e-commerce e sviluppo di applicazioni mobili. L'azienda opera in due aree principali: servizi di consulenza nel settore IT e sviluppo di prodotti SaaS proprietari, compresa la gestione del credito e strumenti di monitoraggio della cybersecurity. Con profonde competenze nei settori bancario, assicurativo, della gestione del credito e della logistica dell'e-commerce di lusso, Internet & Idee riunisce conoscenza del settore e innovazione tecnica per migliorare le prestazioni aziendali.

“Questa collaborazione ci consente di applicare la nostra competenza digitale e settoriale su scala più grande”, ha dichiarato Carlo Stumpo, CEO di Internet & Idee. “Insieme ad Andersen Consulting, possiamo offrire soluzioni più mirate ed efficaci per clienti che affrontano sfide complesse in industrie in rapida evoluzione e altamente regolamentate”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “Internet & Idee porta una combinazione unica di competenza tecnica e visione creativa. Le loro capacità rafforzano la nostra abilità di aiutare i clienti a modernizzare il modo in cui si interfacciano con i clienti, operano con agilità e crescono in un mondo guidato dal digitale. Siamo lieti di accoglierli nella nostra piattaforma in costante espansione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

