O governante de Ras Al Khaimah inaugura o 14º Festival de Arte de Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Sua Alteza Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Ras Al Khaimah, inaugurou a 14ª edição do Festival de Arte de Ras Al Khaimah na Al Jazeera Al Hamra Heritage Village, marcando a abertura do principal evento cultural anual do Emirado. O festival é organizado pela Fundação Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi para Pesquisa Política e decorre até 8 de fevereiro, com o tema "Civilizações".

Reunindo mais de 100 artistas de 49 países, o festival reforça o compromisso de Ras Al Khaimah com a cultura e as artes como pilares da identidade, do diálogo e do desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que consolida sua posição como um polo regional para as indústrias criativas e culturais.

Durante a inauguração, Sua Alteza Sheikh Saud afirmou que o apoio às artes desempenha um papel vital no aprofundamento do intercâmbio cultural, no fortalecimento da identidade nacional e histórica e no apoio à diversificação econômica por meio do crescimento das indústrias criativas. Ele observou que tais iniciativas aumentam o atrativo do Emirado como destino para eventos culturais e criativos de alta qualidade.

Sua Alteza Sheikh Saud é um defensor da cultura e das artes como motores essenciais da coesão social e do entendimento mútuo. Ao apoiar iniciativas culturais como o festival, ele continua a reforçar o papel da cultura no fortalecimento da harmonia social.

A programação do fim de semana de abertura apresentou ao público o tema do festival por meio de uma programação dinâmica de exposições, apresentações ao vivo, visitas guiadas ao patrimônio e à arte, exibições de filmes, workshops e experiências culinárias selecionadas. Os destaques incluem masterclasses ministradas por artistas, workshops interativos que abrangem práticas tradicionais e contemporâneas, música ao vivo e apresentações, além do lançamento do The Hidden Table, um novo conceito gastronômico que explora a comida como forma de narrativa cultural no contexto histórico da Al Jazeera Al Hamra Heritage Village.

A programação do festival inclui painéis de discussão, experiências educativas e atividades voltadas para a comunidade, concebidas para envolver o público e ativar o espaço histórico como plataforma para criatividade, diálogo e aprendizado.

O Ras Al Khaimah Art Festival se consolida como uma importante plataforma cultural nos Emirados Árabes Unidos, celebrando a excelência artística, promovendo o intercâmbio internacional e reforçando o papel do Emirado como anfitrião do diálogo cultural global.

*Fonte: AETOSWire

