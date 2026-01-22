Andersen Consulting新增合作公司Internet & Idee，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於義大利的數位顧問機構Internet & Idee達成合作協議，強化自身提供整合式技術驅動型解決方案的能力。

Internet & Idee成立於1998年，業務涵蓋數位策略、軟體發展、測試和品質保證、電子商務以及行動解決方案。該公司的業務布局分為兩大核心領域：IT顧問服務和自有的軟體即服務產品，其中包含信貸管理和網路安全監控工具。憑藉在銀行、保險、信貸管理和精品電商物流領域的深厚專業經驗累積，Internet & Idee將產業洞察和技術創新相結合，協助企業提升業務表現。

Internet & Idee執行長Carlo Stumpo表示：「此次合作讓我們能夠更大規模地發揮自身在數位化和各產業領域的專業優勢。透過與Andersen Consulting攜手合作，我們可以為那些在高度監管和快速變化的產業中面臨複雜挑戰的客戶提供更具針對性、更高效的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Internet & Idee帶來了技術專長與創新視野的獨特融合。他們的能力進一步強化了我們的服務實力，以協助客戶實現與顧客互動方式的現代化升級，提升營運靈活性，並在數位優先的時代實現規模化發展。我們欣然歡迎他們加入我們不斷壯大的平台。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。