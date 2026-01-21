International Zinc Association werkt met Pharmanova samen om kinderen in Zambia te redden

LUSAKA, Zambia--(BUSINESS WIRE)--Zinc Saves Kids, een wereldwijd initiatief ten behoeve van de gezondheid van kinderen van de International Zinc Association (IZA), maakt een nieuw partnerschap bekend met de vooraanstaande Zambiaanse farmaceutische fabrikant Pharmanova Zambia Limited om toegang tot levensreddende zinkbehandelingen uit te breiden voor kinderen in heel Zambia.

De samenwerking werd officieel gevierd tijdens een ceremonie in Lusaka met het Zambiaanse Ministerie van Volksgezondheid, Pharmanova Zambia Limited en IZA vertegenwoordigd door Dr. Eric Van Genderen, directeur Milieu, Gezondheid & Duurzaamheid.

IZA en Pharmanova slaan de handen in elkaar in een inspanning om de behandeling van diarree bij kinderen uit te breiden door zink te gebruiken, een essentiële micronutriënt die het immuunsysteem versterkt en de ernst en de duur van aandoeningen gepaard met diarree vermindert.

