國際鋅協會與Pharmanova攜手拯救尚比亞兒童生命

尚比亞路沙卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際鋅協會(IZA)旗下全球兒童健康計畫Zinc Saves Kids宣布，與尚比亞首屈一指的製藥企業Pharmanova Zambia Limited達成全新合作，共同擴大尚比亞兒童獲得拯救生命的鋅療法的途徑。

本次合作的正式啟動儀式於路沙卡舉行，尚比亞衛生部、Pharmanova Zambia Limited和IZA派代表出席了儀式，代表IZA出席的是環境健康與永續發展總監Eric Van Genderen博士。

IZA與Pharmanova攜手合作，致力於擴大鋅在兒童腹瀉治療中的應用。鋅是一種必需微量元素，能夠強化免疫系統，減輕腹瀉疾病的嚴重程度並縮短病程。目前相關需求十分迫切：尚比亞超過30%的人口存在鋅缺乏問題，這使得兒童群體尤其容易患上腹瀉、肺炎和瘧疾。全球每年約有11.6萬名兒童死于與鋅缺乏相關的疾病。

透過本次合作，每向Zinc Saves Kids計畫捐贈1美元，都將直接用於「生命急救包」Kit Yamoyo的分發工作。該急救包內含口服補液鹽(ORS)和10天用量的鋅片。世界衛生組織推薦使用鋅劑和ORS聯合治療腹瀉。每套急救包都能提供一套完整的腹瀉治療方案，並有助於預防後續患病。

Van Genderen博士表示：「IZA欣然與Pharmanova合作解決鋅缺乏問題。鋅缺乏會削弱易感兒童的免疫系統，使他們更易遭受腹瀉、肺炎和瘧疾的侵襲。鋅元素對兒童的身心健康發育至關重要，本次合作是改善尚比亞兒童健康狀況的重要一步。」

首批捐贈物資已為尚比亞兒童提供了5萬套鋅劑和口服補液鹽急救包。這批物資正透過尚比亞政府的Healthy Learners計畫進行分發，該計畫涵蓋全國各學校，重點針對農村及醫療資源匱乏的社群。

Pharmanova成立於1980年，研發推出Kit Yamoyo以因應兒童腹瀉問題，此前已與美國國際開發署(USAID)、聯合國兒童基金會(UNICEF)等機構合作，擴大基本藥物的可及性。

Pharmanova執行長Mohammed Umar表示：「尚比亞及其他地區對Kit Yamoyo的需求量很大，因此我們很高興能有機會與國際鋅協會合作，該協會在解決全球鋅缺乏問題方面擁有悠久的歷史。我們期待與Zinc Saves Kids建立長期且富有成效的合作關係。」

Zinc Saves Kids於2010年啟動，致力於提升公眾對全球鋅缺乏問題的體認，並支援以補鋅、食品強化和治療為重點的計畫。此次與Pharmanova的合作代表該計畫的涵蓋範圍實現重大擴充。截至目前，計畫已籌得超過400萬美元資金，用於展開與鋅元素相關的拯救生命的研究、知識普及和治療工作。

關於國際鋅協會

國際鋅協會(IZA)是全球唯一一家專注於鋅及其使用者利益的組織。身為全球鋅產業的發聲機構，IZA在鋅產業的策略議題上扮演著全球引領、協調統籌和價值賦能的角色，涵蓋市場開發、營運授權、交流溝通和永續發展等多個領域。

關於Pharmanova Zambia Limited

自1980年成立以來，Pharmanova Zambia Limited始終處於尚比亞製藥產業的尖端，提供種類豐富的基本醫療產品，旨在改善尚比亞及周邊地區民眾的健康、衛生狀況和整體福祉。Pharmanova在尚比亞首都路沙卡策略性布局了三處生產基地。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。