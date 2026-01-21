国际锌协会携手Pharmanova拯救赞比亚儿童生命

赞比亚卢萨卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际锌协会(IZA)旗下全球儿童健康项目Zinc Saves Kids宣布，与赞比亚领先制药企业Pharmanova Zambia Limited达成全新合作，共同扩大赞比亚儿童获得拯救生命的锌疗法的渠道。

本次合作的正式启动仪式于卢萨卡举行，赞比亚卫生部、Pharmanova Zambia Limited和IZA派代表出席了仪式，代表IZA出席的是环境健康与可持续发展总监Eric Van Genderen博士。

IZA与Pharmanova携手合作，致力于扩大锌在儿童腹泻治疗中的应用。锌作为一种必需微量元素，能够增强免疫系统，减轻腹泻疾病的严重程度并缩短病程。目前相关需求十分迫切：赞比亚超过30%的人口存在锌缺乏问题，这使得儿童群体尤其容易患上腹泻、肺炎和疟疾。全球范围内，每年约有11.6万名儿童死于与锌缺乏相关的疾病。

通过本次合作，每向Zinc Saves Kids项目捐赠1美元，都将直接用于“生命急救包”Kit Yamoyo的分发工作。该急救包内含口服补液盐(ORS)和10天用量的锌片。世界卫生组织推荐使用锌剂和ORS联合治疗腹泻。每套急救包都能提供一套完整的腹泻治疗方案，并有助于预防后续患病。

Van Genderen博士表示：“IZA很高兴能与Pharmanova合作解决锌缺乏问题。锌缺乏会削弱易感儿童的免疫系统，使他们更易遭受腹泻、肺炎和疟疾的侵袭。锌元素对儿童的身心健康发育至关重要，本次合作是改善赞比亚儿童健康状况的重要一步。”

首批捐赠物资已为赞比亚儿童提供了5万套锌剂和口服补液盐急救包。这批物资正通过赞比亚政府的Healthy Learners计划进行分发，该计划覆盖全国各学校，重点面向农村及医疗资源匮乏社区。

Pharmanova成立于1980年，研发推出Kit Yamoyo以应对儿童腹泻问题，此前已与美国国际开发署(USAID)、联合国儿童基金会(UNICEF)等机构合作，扩大基本药物的可及性。

Pharmanova首席执行官Mohammed Umar表示：“赞比亚及其他地区对Kit Yamoyo的需求量很大，因此我们很高兴能有机会与国际锌协会合作，该协会在解决全球锌缺乏问题方面有着悠久的历史。我们期待与Zinc Saves Kids建立长期且富有成效的合作关系。”

Zinc Saves Kids于2010年启动，致力于提升公众对全球锌缺乏问题的认知度，并支持以补锌、食品强化和治疗为重点的项目。此次与Pharmanova的合作标志着该项目的覆盖范围实现重大扩展。截至目前，项目已筹得超过400万美元资金，用于开展与锌元素相关的拯救生命的研究、知识普及和治疗工作。

关于国际锌协会

国际锌协会(IZA)是全球唯一一家专注于锌及其用户利益的组织。作为全球锌行业的发声机构，IZA在锌行业的战略议题上发挥着全球引领、协调统筹和价值赋能的作用，涵盖市场开发、运营许可、交流沟通和可持续发展等多个领域。

关于Pharmanova Zambia Limited

自1980年成立以来，Pharmanova Zambia Limited始终处于赞比亚制药行业的前沿，提供种类丰富的基本医疗产品，旨在改善赞比亚及周边地区民众的健康、卫生状况和整体福祉。Pharmanova在赞比亚首都卢萨卡战略性布局了三处生产基地。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。