Lone Star neemt Alliance Ground International over

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds ('Lone Star') heeft vandaag bekendgemaakt dat een dochteronderneming van Lone Star Fund XII, L.P. een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Alliance Ground International ('AGI'), een toonaangevende Noord-Amerikaanse aanbieder van luchthavendiensten, van Greenbriar Equity Group en Audax Private Equity. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

AGI, opgericht in 1987 en gevestigd in Miami, is actief op meer dan 60 luchthavens in Noord-Amerika en heeft meer dan 12.000 medewerkers. Het bedrijf levert cruciale, uitbestede diensten die het efficiënte transport van vracht- en passagiersvliegtuigen via belangrijke luchthavenhubs mogelijk maken. De kernactiviteit van AGI is de afhandeling van luchtvracht, aangevuld met diensten voor passagiersterminals, grondafhandeling en andere gerelateerde diensten. Dankzij het geïntegreerde dienstenaanbod, de strategische aanwezigheid op luchthavens en de langdurige klantrelaties is AGI een betrouwbare partner voor vrachtvervoerders en passagiersluchtvaartmaatschappijen die de luchthavenactiviteiten en de wereldwijde handelsstromen ondersteunt.

Lone Star zal samenwerken met AGI om de groei verder te stimuleren en te investeren in gebieden die de activiteiten in verschillende segmenten kunnen opschalen en het aanbod in nieuwe en bestaande markten kunnen uitbreiden. Samen zullen Lone Star en AGI zich blijven richten op het leveren van uitstekende service aan hun gewaardeerde klanten, het handhaven van hun toewijding aan veiligheid en het bevorderen van een werkcultuur van samenwerking en respect.

"We zijn verheugd deze overeenkomst te hebben bereikt voor de overname van AGI, een bedrijf dat is uitgegroeid tot een ware leider," aldus Donald Quintin, Chief Executive Officer van Lone Star. "Lone Star heeft een geschiedenis van samenwerkingsverbanden met bedrijven zoals AGI die cruciale diensten leveren aan belangrijke sectoren. We zullen samenwerken met het managementteam van het bedrijf om de groei te stimuleren, terwijl we ons blijven inzetten voor de hoogwaardige dienstverlening die de klanten van AGI gewend zijn."

"Dit partnerschap met Lone Star markeert een belangrijke mijlpaal in de voortdurende groei van AGI," verklaarde Jared Azcuy, Chief Executive Officer van AGI. "Onze sterke focus op veiligheid, betrouwbaarheid en uitstekende service heeft de snelle expansie van AGI in de luchtvaartindustrie mogelijk gemaakt. Samen met Lone Star kijken we ernaar uit om wereldwijd te groeien, voorop te lopen op het gebied van technologische innovatie en de servicestandaard voor onze luchtvaartklanten te blijven verhogen."

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Evercore treedt op als financieel adviseur en Vinson & Elkins als juridisch adviseur voor Lone Star. BofA Securities fungeert als financieel adviseur en Ropes & Gray fungeert als juridisch adviseur voor AGI.

Over Alliance Ground International

Alliance Ground International is een van de snelstgroeiende Amerikaanse luchtvaartafhandelingsbedrijven in Noord-Amerika en levert vracht-, grond-, postafhandelings-, beveiligings- en gastvrijheidsdiensten. AGI, met het hoofdkantoor in Miami, heeft meer dan 12.000 teamleden in dienst en is actief op meer dan 60 luchthavens in de Verenigde Staten en Canada.

Over Lone Star

Lone Star is een toonaangevend investeringsbedrijf dat fondsen adviseert die wereldwijd investeren in private equity, krediet en vastgoed. Al 30 jaar baant het bedrijf zich met succes een weg door complexe situaties. De fondsen bestaan uit ervaren investeerders in waarde die kansen zoeken in situaties die in flux zijn of gecompliceerd door specifieke structurele of financiële factoren, ongeacht de overheersende marktomgeving. Onze diepe bench senior leiders en professionele dealexperts verzekert een stevige grondslag voor succesvolle investeringen en strategische besluitvorming. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 25 private equity-fondsen georganiseerd met kapitaalverplichtingen van in totaal ongeveer $ 95 miljard. Voor meer informatie over Lone Star Funds gaat u naar www.lonestarfunds.com. Volg ons op LinkedIn.

