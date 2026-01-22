Andersen Consulting refuerza su oferta de transformación digital con la incorporación de Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting suscribe un acuerdo de colaboración con Internet & Idee, una agencia de consultoría digital con sede en Italia, que mejora su capacidad para ofrecer soluciones integradas y basadas en la tecnología.

Fundada en 1998, Internet & Idee ofrece estrategias digitales, desarrollo de software, pruebas y control de calidad, comercio electrónico y soluciones móviles. Las dos áreas principales en las que opera la empresa opera son los servicios de consultoría de TI y los productos SaaS propios, que incluyen herramientas de gestión de crédito y monitoreo de la ciberseguridad. Con una amplia experiencia en el sector bancario, los seguros, la gestión de crédito y la logística de comercio electrónico de lujo, Internet & Idee combina su conocimiento especializado con la innovación técnica para impulsar el rendimiento empresarial.

“Gracias a esta colaboración podremos aplicar nuestra experiencia digital y sectorial a mayor escala”, declaró Carlo Stumpo, director ejecutivo de Internet & Idee. “Junto con Andersen Consulting, podemos ofrecer soluciones más específicas y efectivas para los clientes que enfrentan desafíos complejos en industrias altamente reguladas y que evolucionan muy rápido”.

Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen, agregó: “Internet & Idee aporta una combinación única de experiencia técnica y visión creativa. Sus capacidades fortalecen nuestra capacidad para ayudar a los clientes a modernizar la forma en que interactúan con sus clientes, operan con agilidad y escalan en un mundo digital. Nos complace darles la bienvenida a nuestra plataforma en crecimiento”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

