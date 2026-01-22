HCL Group y UpLink anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur

DAVOS, KLOSTERS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HCL Group —una destacada multinacional tecnológica— junto con UpLink —la iniciativa del Foro Económico Mundial orientada a la innovación en fases iniciales— anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» ("Desafío centrado en la capacidad de adaptación del agua"), correspondiente al cuarto de una serie de cinco desafíos dentro de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, una iniciativa de cinco años y 15 millones de francos suizos lanzada por HCL Group.

