-

HCL Group y UpLink anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur

  • 10 Aquapreneurs (emprendedores enfocados en el sector del agua) fueron seleccionados entre 300 postulantes
  • Los ganadores presentaron innovaciones en gestión digital del agua, avances biológicos, soluciones de hardware, diseño orientado a la innovación tecnológica y modelos co-creados con las comunidades
  • El apoyo financiero disponible es de 1,75 millones de francos suizos para impulsar las iniciativas
  • La Iniciativa de Innovación Aquapreneur: un compromiso de 15 millones de francos suizos para afrontar los desafíos hídricos globales
original Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of ‘Water Resilience Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of ‘Water Resilience Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

DAVOS, KLOSTERS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HCL Group —una destacada multinacional tecnológica— junto con UpLink —la iniciativa del Foro Económico Mundial orientada a la innovación en fases iniciales— anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» ("Desafío centrado en la capacidad de adaptación del agua"), correspondiente al cuarto de una serie de cinco desafíos dentro de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, una iniciativa de cinco años y 15 millones de francos suizos lanzada por HCL Group.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Shruti Saxena: shruti-saxena@hcl.com (+91-9654356487)
Alisha Bisherwal: Alisha.a@hcl.com (+91-8447821231)

Industry:
HCL Group LogoHCL Group Logo

HCL Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Shruti Saxena: shruti-saxena@hcl.com (+91-9654356487)
Alisha Bisherwal: Alisha.a@hcl.com (+91-8447821231)

More News From HCL Group

HCL Group y UpLink lanzan el cuarto Desafío de Innovación Aquapreneur global para impulsar la resiliencia hídrica

DELHI (India) y TIANJIN (China)--(BUSINESS WIRE)--El conglomerado mundial HCL Group y UpLink, la iniciativa de innovación en fase inicial del Foro Económico Mundial, han anunciado el cuarto desafío de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, el «Water Resilience Challenge». El anuncio tuvo lugar en la Reunión Anual de los Nuevos Campeones en Tianjin, China. Las solicitudes están abiertas hasta el 4 de agosto de 2025, y los ganadores se anunciarán en enero de 2026. Los 10 ganadores recibirán una...

HCL Group y UpLink anuncian los ganadores del «Desafío contra la contaminación del agua» en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur

DAVOS-KLOSTERS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un conglomerado líder mundial, y UpLink, la iniciativa de innovación en fase inicial del Foro Económico Mundial, han anunciado los ganadores del «Tackling Water Pollution Challenge» (Desafío contra la contaminación del agua), el tercero de una serie de cinco desafíos en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur de cinco años y 15 millones de francos suizos (CHF) lanzada por HCL Group. El anuncio supone un paso importante en la misión...

Resumen: HCL Group y UpLink abren la inscripción para su tercer desafío de innovación global Aquapreneur

NOIDA (India) y BALI (Indonesia)--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un conglomerado global, y UpLink, la plataforma de innovación abierta del Foro Económico Mundial, anunciaron el tercer desafío de la Iniciativa de Innovación con el lema “Tackling Water Pollution Challenge” (Enfrentar el desafío de contaminación global). Este anuncio se realizó durante el 10.° Foro Mundial del Agua en Bali (Indonesia). La fecha límite para las postulaciones es el 31 de agosto de 2024. Los ganadores se anunciarán en e...
Back to Newsroom