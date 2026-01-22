HCL Group y UpLink anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur
- 10 Aquapreneurs (emprendedores enfocados en el sector del agua) fueron seleccionados entre 300 postulantes
- Los ganadores presentaron innovaciones en gestión digital del agua, avances biológicos, soluciones de hardware, diseño orientado a la innovación tecnológica y modelos co-creados con las comunidades
- El apoyo financiero disponible es de 1,75 millones de francos suizos para impulsar las iniciativas
- La Iniciativa de Innovación Aquapreneur: un compromiso de 15 millones de francos suizos para afrontar los desafíos hídricos globales
DAVOS, KLOSTERS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HCL Group —una destacada multinacional tecnológica— junto con UpLink —la iniciativa del Foro Económico Mundial orientada a la innovación en fases iniciales— anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» ("Desafío centrado en la capacidad de adaptación del agua"), correspondiente al cuarto de una serie de cinco desafíos dentro de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, una iniciativa de cinco años y 15 millones de francos suizos lanzada por HCL Group.
