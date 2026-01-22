Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie met de toevoeging van Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Internet & Idee, een in Italië gevestigd digitaal adviesbureau, waardoor het bedrijf zijn vermogen om geïntegreerde, technologiegedreven oplossingen te leveren verder versterkt.

Internet & Idee, opgericht in 1998, levert diensten op het gebied van digitale strategie, softwareontwikkeling, testen en kwaliteitsborging, e-commerce en mobiele oplossingen. Het bedrijf is actief op twee kerngebieden: IT-adviesdiensten en eigen SaaS-producten, waaronder tools voor kredietbeheer en cybersecuritymonitoring. Met diepgaande expertise in het bankwezen, verzekeringen, kredietbeheer en luxe e-commerce-logistiek combineert Internet & Idee sectorinzicht met technische innovatie om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

"Deze samenwerking stelt ons in staat om onze digitale en sectorale expertise op grotere schaal toe te passen," aldus Carlo Stumpo, CEO van Internet & Idee. "Samen met Andersen Consulting kunnen we gerichtere en effectievere oplossingen bieden aan klanten die voor complexe uitdagingen staan in sterk gereguleerde en snel veranderende sectoren."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "Internet & Idee brengt een unieke combinatie van technische expertise en creatieve visie met zich mee. Hun capaciteiten versterken ons vermogen om klanten te helpen bij het moderniseren van de manier waarop ze met klanten omgaan, het handelen met flexibiliteit en het opschalen in een digitale wereld. We zijn verheugd hen te verwelkomen in ons groeiende platform."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

