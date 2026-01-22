-

アンダーセン・コンサルティング、Internet & Ideeを追加しデジタルトランスフォーメーション分野のサービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、イタリアを拠点とするデジタルコンサルティング企業のInternet & Ideeと提携契約を結び、テクノロジー主導の統合型ソリューションの提供能力を強化します。

1998年設立のInternet & Ideeは、デジタル戦略、ソフトウェア開発、テストおよび品質保証、eコマース、モバイルソリューションを提供しています。ITコンサルティングサービスと、与信管理およびサイバーセキュリティ監視ツールを含む独自のSaaS製品という、2つの中核領域で事業を展開しています。銀行、保険、与信管理、高級eコマース物流分野の深い専門知識を有し、業界に関する洞察と技術革新を組み合わせることで、ビジネスパフォーマンスの向上を推進しています。

Internet & IdeeのCEOであるカルロ・ストゥンポは次のように述べています。「この協業により、当社のデジタルや業界の専門知識を、より大規模に活用することが可能になります。アンダーセン・コンサルティングと協力することで、規制が厳しく変化の激しい業界で複雑な課題に直面しているクライアントに対し、より的確で効果的なソリューションを提供できます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「Internet & Ideeは、技術的な専門知識と創造的なビジョンを独自に融合させています。彼らの能力は、デジタルファーストの世界でクライアントが顧客とのかかわり方を近代化し、機敏に事業を行い、規模を拡大できるように支援する、私たちの能力をさらに強化します。成長を続ける私たちのプラットフォームに彼らを迎え入れることを、大変嬉しく思います。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

