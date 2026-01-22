Duetti ottiene 200 milioni di dollari USA per ampliare le acquisizioni di cataloghi musicali indipendenti e migliorare le capacità della piattaforma

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duetti Inc. ("Duetti" o la "Società"), che con i suoi servizi finanziari e la tecnologia musicale consente agli autori indipendenti di valorizzare i propri cataloghi musicali, oggi annuncia di essersi aggiudicata 200 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per accelerare le acquisizioni di cataloghi musicali ed espandere la tecnologia e i servizi proposti a livello internazionale. Il finanziamento è guidato da un investimento azionario di Serie C del valore di 50 milioni di dollari da parte di Raine Partners, il principale fondo di crescita azionario del gruppo Raine, congiuntamente a una seconda cartolarizzazione privata da 125 milioni di dollari e a un aumento di 25 milioni di dollari di una linea di credito esistente.

In oltre tre anni, Duetti ha raccolto oltre 635 milioni di dollari, di cui oltre 100 milioni in azioni, a supporto della comunità musicale internazionale indipendente; a tutt'oggi, ha collaborato con oltre 1.100 artisti, parolieri e altri autori di oltre 40 paesi per l'acquisto e la gestione di parti dei loro cataloghi di diritti musicali.

Grazie all'investimento azionario di serie C da parte di Raine Partners, Duetti potrà consolidare la leadership nell'acquisizione di diritti musicali investendo nel proprio team e nella piattaforma dell'azienda. Il capitale consentirà di espandere l'infrastruttura tecnologica, di migliorare i servizi marketing e di estendere la presenza globale di Duetti. A seguito dell'espansione nei diritti editoriali, oltre che nei diritti di mastering, e della sempre maggiore presenza globale, con più di 80 contratti stipulati al mese (oltre 2,5 volte la frequenza mensile dello scorso anno), Duetti registra una rapida crescita. In relazione al finanziamento azionario, Joe Puthenveetil, Partner del gruppo Raine, siederà nel consiglio di amministrazione di Duetti.

Duetti dispone di un team di 65 collaboratori che operano tra New York City, Los Angeles, Miami, Nashville, Londra e Rio de Janeiro; oltre il 30% dei contratti stipulati da Duetti nel 2025 proveniva da mercati internazionali esterni agli Stati Uniti, come Francia, Regno Unito, Germania, Brasile e Messico. L'azienda offre anche servizi di marketing e gestione del catalogo, tra cui la creazione di playlist attraverso una rete di oltre 3.000 proposte che superano i 5 milioni di follower su DSP, la produzione di remix con più di 60 uscite a trimestre, la concessione di licenze di sincronizzazione e oltre 200 programmi di marketing personalizzati per gli artisti nel 2025.

"La tradizionale industria discografica e i fondi di acquisizione di cataloghi, orientati finanziariamente, non sono in grado di tenere il passo e di adattare la propria infrastruttura alla crescita esponenziale del settore della musica indipendente", è il commento di Lior Tibon, CEO e co-fondatore di Duetti. "Questo nuovo finanziamento ci consente di continuare a sviluppare database e sistemi proprietari per identificare, prevedere, gestire e supportare in modo efficace i cataloghi musicali degli autori indipendenti, il segmento in più rapida crescita e più interessante del settore".

"Siamo entusiasti di collaborare con Lior e con il suo team allo sviluppo di una società discografica di nuova generazione che coinvolge gli autori indipendenti. Duetti ha democratizzato il settore consentendo agli artisti, in qualsiasi fase della carriera, di monetizzare i diritti e di accedere alle risorse di marketing e crescita offerte da un'etichetta e da un editore moderni", hanno dichiarato Joe Puthenveetil e Fred Davis, partner del gruppo Raine.

Duetti ha completato la sua seconda cartolarizzazione con asset privati ​​per 125 milioni di dollari, portando a 205 milioni di dollari il totale del master trust esistente. La società prevede di continuare ad accedere regolarmente al mercato delle cartolarizzazioni, attingendo a una fonte di finanziamento efficiente e liquida e offrendo agli investitori un'esposizione a segmenti in rapida crescita del mercato musicale. Nel quarto trimestre del 2024, Duetti ha avviato la primissima operazione di cartolarizzazione musicale supportata soprattutto da cataloghi di artisti indipendenti, e intende continuare a innovare tramite nuove ed efficienti strutture di finanziamento per questi cataloghi.

"Collaborare con Duetti mi ha portato a quella chiarezza e senso di sicurezza necessari per arrivare a considerare la mia musica come un asset", ha sottolineato Calimossa, artista e produttore di Los Angeles. "È una casa discografica che rispetta la diversità del percorso di ogni artista e i suoi operatori hanno dedicato del tempo per illustrarmi opzioni concrete in linea con i miei obiettivi a lungo termine. Oltre a questo, si sono dimostrati dei veri partner perché hanno supportato i miei brani con il marketing, opportunità di sincronizzazione e orientamento professionale. Grazie a questo livello di fiducia, e al supporto continuo, gli artisti indipendenti come me possono realizzare progetti a lungo termine per il futuro".

RESTATE SEMPRE AGGIORNATI SU DUETTI

SITO WEB | INSTAGRAM | FACEBOOK | LINKEDIN

Informazioni su Duetti

Duetti è una piattaforma di servizi e finanziamenti musicali che collabora con artisti e autori indipendenti. Fondata nel 2022 da Lior Tibon, CEO, e da Christopher Nolte, COO, Duetti fornisce supporto finanziario e operativo che aiuta gli artisti a monetizzare, gestire e far crescere i propri cataloghi musicali.

Grazie a strutture di accordi flessibili, Duetti collabora con un'ampia gamma di autori musicali e li supporta con servizi marketing e di gestione del catalogo. Dalla data della sua nascita, Duetti ha collaborato con oltre 1.100 artisti di ​​oltre 40 paesi.

Duetti è supportata dal gruppo Raine, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures e Roc Nation, e a tutt'oggi ha raccolto oltre 635 milioni di dollari tramite un mix di finanziamenti azionari e obbligazionari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.