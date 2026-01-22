Les API du réseau Vonage ouvrent la voie à Freenow by Lyft pour faire progresser l'innovation en matière de mobilité urbaine

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, filiale d'Ericsson, et Freenow by Lyft, application leader de taxis et de mobilité en Europe, ont élargi leur partenariat en lançant l'API d'authentification silencieuse de Vonage pour les clients résidant aux États-Unis. Les API du réseau Vonage permettent à Freenow by Lyft d'accéder aux données et aux informations du réseau en temps réel, contribuant ainsi à prévenir la fraude grâce à une authentification utilisateur fluide, garantissant des interactions fiables, efficaces et sécurisées à ses utilisateurs et à ses chauffeurs.

Face à des menaces de fraude toujours plus sophistiquées et ciblées, l'intelligence réseau devient un élément de défense essentiel dans le secteur des transports. L'an dernier, les entreprises du monde entier ont perdu en moyenne 7,7 % de leur chiffre d'affaires annuel en raison de la fraude, avec des pertes estimées à 534 milliards de dollars¹. Le besoin de mesures de sécurité avancées ne cesse d'augmenter pour lutter contre l'escroquerie ou la fraude à l'autorisation, l'usurpation d'identité synthétique et la prise de contrôle de comptes, principales causes de pertes commerciales.

« Le lancement de l'API d'authentification silencieuse de Vonage pour les clients américains représente une étape importante pour Freenow by Lyft, l'application de VTC européenne présente sur 9 marchés et dans plus de 180 villes », a déclaré Tim Ossenfort, vice-président exécutif Technologie et Données chez Freenow by Lyft. « La technologie de Vonage révolutionne notre approche de l'authentification utilisateur, car elle offre un processus plus fluide et plus rapide, tout en renforçant la sécurité. Grâce à Vonage, nous sommes en mesure de proposer à nos clients l'expérience de mobilité fluide, sécurisée et efficace qui mérite leur confiance. »

Freenow utilise les API du réseau Vonage pour détecter les échanges de carte SIM et activer l'authentification silencieuse, permettant ainsi de vérifier l'identité des utilisateurs et d'empêcher les prises de contrôle de compte en temps réel. Ces fonctionnalités offrent une sécurité renforcée sans interrompre la réservation ni le paiement, et garantissent ainsi aux utilisateurs des trajets en toute sécurité et sérénité.

Niklas Heuveldop, CEO de Vonage et responsable de la plateforme de communication mondiale chez Ericsson, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec Freenow by Lyft et de lui permettre d'exploiter les capacités avancées du réseau pour lutter contre la fraude grâce à un processus d'authentification plus sûr et plus fluide. Les solutions réseau de Vonage transforment le secteur de la mobilité à l’échelle mondiale et repensent l’expérience des utilisateurs et des chauffeurs. »

1 Mise à jour du rapport du deuxième trimestre 2025 sur les principales tendances en matière de fraude, Transunion.

