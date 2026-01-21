-

International Zinc Association collabora con Pharmanova per salvare i bambini dello Zambia

original Life-saving zinc-supplementation and oral rehydration salts kits are proactively distributed to Zambian children through the works of the International Zinc Association, Pharmanova, and the Zambian Ministries of Health and Education.

Life-saving zinc-supplementation and oral rehydration salts kits are proactively distributed to Zambian children through the works of the International Zinc Association, Pharmanova, and the Zambian Ministries of Health and Education.

LUSAKA, Zambia--(BUSINESS WIRE)--Zinc Saves Kids, un'iniziativa globale della International Zinc Association (IZA) a favore della salute infantile, ha annunciato una nuova collaborazione con l'importante produttore farmaceutico dello Zambia Pharmanova Zambia Limited per estendere l'accesso a trattamenti salvavita a base di zinco ai bambini in tutto il Paese africano.

La collaborazione è stata celebrata formalmente durante una cerimonia tenutasi a Lusaka con il Ministro della Salute dello Zambia, Pharmanova Zambia Limited e IZA rappresentato dal Dr. Eric Van Genderen, Direttore della divisione Salute e Sostenibilità Ambientale.

IZA e Pharmanova hanno unito le forze per ampliare il trattamento della diarrea infantile utilizzando lo zinco, un micronutriente essenziale che rafforza i sistemi immunitari e riduce la gravità e la durata della malattia diarroica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media per International Zinc Association
Tanya Correa
tcorrea@zinc.org
1-202-487-4534

Industry:
International Zinc Association LogoInternational Zinc Association Logo

International Zinc Association

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media per International Zinc Association
Tanya Correa
tcorrea@zinc.org
1-202-487-4534

More News From International Zinc Association

Riassunto: Una nuova ricerca rivela che l’impiego dello zinco nel settore edile previene in misura notevole le emissioni di anidride carbonica

DURHAM, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--Utilizzando lo zinco nella costruzione di una singola abitazione si previene l’emissione di oltre 50 tonnellate di anidride carbonica e se appena il 10% delle nuove case nel Nord America fossero costruite usando lo zinco, si preverrebbe l’emissione di oltre 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Questi numeri impressionanti, che dimostrano lo storia di successo dello zinco come un fattore importante nella decarbonizzazione, sono i primi risultat...

Riassunto: La International Zinc Association annuncia la nomina del suo nuovo presidente, Mikael Staffas, Direttore di Boliden

DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--The International Zinc Association (IZA) è lieta di annunciare la nomina di Mikael Staffas, Direttore e CEO di Boliden, a nuovo Presidente dell'IZA, a seguito della conferma di oggi da parte del CdA di IZA alla sua riunione annuale durante la LME (London Metal Exchange) Week. Staffas ha dichiarato di essere onorato dell'incarico e di essere impaziente di supportare IZA nelle sue intenzioni di realizzare mercati sostenibili a lungo termine per lo zinco, di assicura...
Back to Newsroom