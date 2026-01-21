International Zinc Association collabora con Pharmanova per salvare i bambini dello Zambia

LUSAKA, Zambia--(BUSINESS WIRE)--Zinc Saves Kids, un'iniziativa globale della International Zinc Association (IZA) a favore della salute infantile, ha annunciato una nuova collaborazione con l'importante produttore farmaceutico dello Zambia Pharmanova Zambia Limited per estendere l'accesso a trattamenti salvavita a base di zinco ai bambini in tutto il Paese africano.

La collaborazione è stata celebrata formalmente durante una cerimonia tenutasi a Lusaka con il Ministro della Salute dello Zambia, Pharmanova Zambia Limited e IZA rappresentato dal Dr. Eric Van Genderen, Direttore della divisione Salute e Sostenibilità Ambientale.

IZA e Pharmanova hanno unito le forze per ampliare il trattamento della diarrea infantile utilizzando lo zinco, un micronutriente essenziale che rafforza i sistemi immunitari e riduce la gravità e la durata della malattia diarroica.

