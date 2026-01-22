HCL Group en UpLink maken winnaars bekend van 'Water Resilience Challenge' in het kader van het Aquapreneur Innovation Initiative
- 10 Aquapreneurs geselecteerd uit meer dan 300 kandidaten
- Winnaars presenteerden innovaties op het gebied van digitaal waterbeheer, biologische doorbraken, hardwareoplossingen, deeptech-ontwerpen en gemeenschapsgestuurde modellen
- Financiële steun van 1,75 miljoen Zwitserse frank beschikbaar om initiatieven op te schalen
- Aquapreneur Innovation Initiative: 15 miljoen Zwitserse frank toegezegd voor wereldwijde wateruitdagingen
DAVOS-KLOSTERS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, een toonaangevend wereldwijd conglomeraat, en UpLink, het initiatief voor innovatie in een vroeg stadium van het World Economic Forum, hebben de winnaars bekendgemaakt van de ‘Water Resilience Challenge’. Dit is de vierde in een reeks van vijf uitdagingen in het kader van het vijfjarige door HCL Group gelanceerde Aquapreneur Innovation Initiative waarbij 15 miljoen Zwitserse frank wordt toegekend.
