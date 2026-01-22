-

HCL Group en UpLink maken winnaars bekend van 'Water Resilience Challenge' in het kader van het Aquapreneur Innovation Initiative

  • 10 Aquapreneurs geselecteerd uit meer dan 300 kandidaten
  • Winnaars presenteerden innovaties op het gebied van digitaal waterbeheer, biologische doorbraken, hardwareoplossingen, deeptech-ontwerpen en gemeenschapsgestuurde modellen
  • Financiële steun van 1,75 miljoen Zwitserse frank beschikbaar om initiatieven op te schalen
  • Aquapreneur Innovation Initiative: 15 miljoen Zwitserse frank toegezegd voor wereldwijde wateruitdagingen
original Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of ‘Water Resilience Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, congratulates the winners of ‘Water Resilience Challenge’ under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

DAVOS-KLOSTERS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, een toonaangevend wereldwijd conglomeraat, en UpLink, het initiatief voor innovatie in een vroeg stadium van het World Economic Forum, hebben de winnaars bekendgemaakt van de ‘Water Resilience Challenge’. Dit is de vierde in een reeks van vijf uitdagingen in het kader van het vijfjarige door HCL Group gelanceerde Aquapreneur Innovation Initiative waarbij 15 miljoen Zwitserse frank wordt toegekend.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Shruti Saxena: shruti-saxena@hcl.com (+91-9654356487)
Alisha Bisherwal: Alisha.a@hcl.com (+91-8447821231)

Industry:
HCL Group LogoHCL Group Logo

HCL Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Shruti Saxena: shruti-saxena@hcl.com (+91-9654356487)
Alisha Bisherwal: Alisha.a@hcl.com (+91-8447821231)

More News From HCL Group

Samenvatting: HCL Group en UpLink lanceren de vierde wereldwijde Aquapreneur Innovation Challenge om waterweerstand te stimuleren

DELHI, India & TIANJIN, China--(BUSINESS WIRE)--Het internationale conglomeraat HCL Group en UpLink, het innovatie-initiatief in initiële fase van het World Economic Forum, kondigen de vierde uitdaging aan van het Aquapreneur Innovation Initiative, de Water Resilience Challenge. De aankondiging vond plaats tijdens de Annual Meeting of the New Champions in Tianjin, China. De inschrijvingen zijn open tot 4 augustus 2025 en de winnaars worden in januari 2026 bekendgemaakt. De top 10-winnaars ontva...

Samenvatting: HCL Group en UpLink kondigen de winnaars van de 'Tackling Water Pollution Challenge' aan in het kader van het Aquapreneur Innovation Initiative

DAVOS-KLOSTERS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, een toonaangevend wereldwijd conglomeraat, en UpLink, het initiatief voor innovatie in een vroeg stadium van het World Economic Forum, hebben de winnaars van de 'Tackling Water Pollution Challenge’ bekendgemaakt. Dit is de derde in een reeks van vijf uitdagingen in het kader van het vijf jaar durende, Aquapreneur Innovation Initiative van de HCL Group, waarvoor CHF 15 miljoen wordt neergelegd. Deze bekendmaking is officieel geldend in de...

Samenvatting: HCL Group en UpLink openen inschrijvingen voor de derde Global Aquapreneur Innovation Challenge

NOIDA, India & BALI, Indonesië--(BUSINESS WIRE)--HCL Group , een wereldwijd conglomeraat, en UpLink, het open innovatieplatform van het World Economic Forum, hebben de "Tackling Water Pollution Challenge" aangekondigd. Dit is de derde uitdaging van het Aquapreneur Innovation Initiative. De aankondiging werd gedaan tijdens het 10e Wereld Water Forum op Bali, Indonesië. De uiterste inzenddatum is 31 augustus 2024. De winnaars worden in januari 2025 bekendgemaakt en de beste 10 winnaars ontvangen...
Back to Newsroom