HCL Group en UpLink maken winnaars bekend van 'Water Resilience Challenge' in het kader van het Aquapreneur Innovation Initiative

DAVOS-KLOSTERS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, een toonaangevend wereldwijd conglomeraat, en UpLink, het initiatief voor innovatie in een vroeg stadium van het World Economic Forum, hebben de winnaars bekendgemaakt van de ‘Water Resilience Challenge’. Dit is de vierde in een reeks van vijf uitdagingen in het kader van het vijfjarige door HCL Group gelanceerde Aquapreneur Innovation Initiative waarbij 15 miljoen Zwitserse frank wordt toegekend.

