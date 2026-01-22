-

Andersen Consulting konsoliderer sit udbud inden for digital transformation med tilføjelsen af Internet & Idee

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Internet & Idee, et italiensk digitalt konsulentbureau, og styrker dermed sin evne til at levere integrerede, teknologidrevne løsninger.

Internet & Idee blev stiftet i 1998 og specialiserer sig i digital strategi, softwareudvikling, test og kvalitetssikring, e-handel og mobile løsninger. Virksomheden opererer inden for to kerneområder: It-konsulentydelser og egne SaaS-produkter, herunder værktøjer til kreditstyring og cybersikkerhed. Med dyb ekspertise inden for bankvæsen, forsikring, kreditstyring og logistik for e-handel kombinerer Internet & Idee brancheindsigt med teknisk innovation med henblik på at drive forretningsresultater.

"Dette samarbejde giver os mulighed for at anvende vores digitale ekspertise og branchekendskab i større skala," udtaler Carlo Stumpo, administrerende direktør for Internet & Idee. "Sammen med Andersen Consulting kan vi levere mere målrettede og effektive løsninger til kunder, der står over for komplekse udfordringer i stærkt regulerede brancher i hastig udvikling."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, supplerer: "Internet & Idee tilvejebringer en unik blanding af teknisk ekspertise og kreativ vision. Deres kompetencer styrker vores evne til at hjælpe kunder med at modernisere, hvordan de interagerer med deres kunder, opererer med agilitet og skalerer i en digital-first verden. Vi er glade for at byde dem velkommen til vores voksende platform."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 50.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 1.000 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

