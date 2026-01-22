拉斯海玛酋长为第十四届拉斯海玛艺术节揭幕

阿联酋拉斯海玛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋最高委员会成员、拉斯海玛酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在阿哈姆民俗文化村(Al Jazeera Al Hamra Heritage Village)为第十四届拉斯海玛艺术节揭幕，标志着该酋长国年度旗舰文化盛事的正式启动。本届艺术节由Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi政策研究基金会主办，以“文明”为主题，展期将持续至2月8日。

本届艺术节汇聚了来自49个国家的100多名艺术家，既彰显了拉斯海玛将文化与艺术视作身份认同、交流沟通和可持续发展核心支柱的坚定承诺，也进一步巩固了其作为地区创意与文化产业中心的地位。

在开幕仪式上，Sheikh Saud殿下强调，支持艺术发展对于深化文化交流、强化国家与历史身份认同，以及通过创意产业发展推动经济多元化具有至关重要的作用。他指出，此类举措能提升该酋长国作为高品质文化与创意活动举办地的吸引力。

Sheikh Saud殿下一直倡导将文化与艺术作为社会凝聚力和相互理解的重要驱动力。他通过支持艺术节这类文化项目，不断强化文化在促进社会和谐方面的重要作用。

开幕周末的系列活动以丰富多元的形式为观众诠释本届艺术节的主题，内容涵盖艺术展览、现场表演、民俗文化和艺术导览、影片展映、工作坊和特色美食品鉴体验。活动亮点包括：艺术家领衔的大师班、融合传统与当代形式的互动工作坊、现场音乐和表演活动，以及全新餐饮体验项目“隐秘餐桌”(The Hidden Table)的推出——该项目以阿哈姆民俗文化村的历史场景为依托，探索美食作为一种文化叙事形式的独特魅力。

本届艺术节的活动安排还包括小组讨论、教育体验和以社区为中心的活动，旨在吸引广大观众参与，让这一民俗文化空间成为创意迸发、交流对话和文化学习的平台。

拉斯海玛艺术节是阿联酋的顶级文化平台，致力于颂扬卓越艺术成就，促进国际交流，并巩固该酋长国作为全球文化对话东道主的重要地位。

