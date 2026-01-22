-

拉斯海玛酋长为第十四届拉斯海玛艺术节揭幕

  • 本届艺术节汇聚来自49个国家的100多名艺术家
  • 作为顶级文化平台，艺术节致力于颂扬卓越艺术成就，促进国际交流，并巩固该酋长国作为文化对话东道主的重要地位

由阿联酋最高委员会成员、拉斯海玛酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下正式揭幕的拉斯海玛艺术节已顺利完成开幕周末的各项活动，不同文明在此交融碰撞，创意灵感跨越国界互通共享。（视频：AETOSWire）

阿联酋拉斯海玛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋最高委员会成员、拉斯海玛酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在阿哈姆民俗文化村(Al Jazeera Al Hamra Heritage Village)为第十四届拉斯海玛艺术节揭幕，标志着该酋长国年度旗舰文化盛事的正式启动。本届艺术节由Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi政策研究基金会主办，以“文明”为主题，展期将持续至2月8日。

本届艺术节汇聚了来自49个国家的100多名艺术家，既彰显了拉斯海玛将文化与艺术视作身份认同、交流沟通和可持续发展核心支柱的坚定承诺，也进一步巩固了其作为地区创意与文化产业中心的地位。

在开幕仪式上，Sheikh Saud殿下强调，支持艺术发展对于深化文化交流、强化国家与历史身份认同，以及通过创意产业发展推动经济多元化具有至关重要的作用。他指出，此类举措能提升该酋长国作为高品质文化与创意活动举办地的吸引力。

Sheikh Saud殿下一直倡导将文化与艺术作为社会凝聚力和相互理解的重要驱动力。他通过支持艺术节这类文化项目，不断强化文化在促进社会和谐方面的重要作用。

开幕周末的系列活动以丰富多元的形式为观众诠释本届艺术节的主题，内容涵盖艺术展览、现场表演、民俗文化和艺术导览、影片展映、工作坊和特色美食品鉴体验。活动亮点包括：艺术家领衔的大师班、融合传统与当代形式的互动工作坊、现场音乐和表演活动，以及全新餐饮体验项目“隐秘餐桌”(The Hidden Table)的推出——该项目以阿哈姆民俗文化村的历史场景为依托，探索美食作为一种文化叙事形式的独特魅力。

本届艺术节的活动安排还包括小组讨论、教育体验和以社区为中心的活动，旨在吸引广大观众参与，让这一民俗文化空间成为创意迸发、交流对话和文化学习的平台。

拉斯海玛艺术节是阿联酋的顶级文化平台，致力于颂扬卓越艺术成就，促进国际交流，并巩固该酋长国作为全球文化对话东道主的重要地位。

*来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

Industry:

RAK MEDIA OFFICE

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

More News From RAK MEDIA OFFICE

阿联酋哈伊马角无疑是中东增长最快的房地产市场之一：行业领袖

阿拉伯联合酋长国哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 哈伊马角正在经历前所未有的房地产热潮，迅速崛起为阿联酋最具活力的房地产市场之一，这得益于阿联酋最高委员会成员兼哈伊马角酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下的高瞻远瞩。 阿联酋在塑造其天际线的同时，也正在建设一个韧性强、多元化的经济体，这一战略以科学规划、可持续发展、提升生活质量和世界级发展为核心。 近年来，哈伊马角的房地产销售和价格大幅上涨，这主要得益于一系列酒店、商业和住宅项目的兴起。预计到2030年，其人口将从40万增长至65万，这将产生约45,000套额外住宅单位的需求。持续增长有赖于多元化经济、投资者友好的法规以及全球开发商进入市场，如Emaar、Aldar和Ellington，以及本地领军企业Marjan、Al Hamra和RAK Properties等。 阿尔马尔亚岛（Al Marjan Island）是哈伊马角转型过程中的先锋，这一顶级海滨项目在首席执行官工程师Abdullah Al Abdooli的领导下，在业内取得显著进展，并吸引了Wynn、JW Mar...

酋长出席哈伊马角与迈阿密签署加强跨领域合作谅解备忘录的仪式

阿拉伯联合酋长国哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋最高委员会成员、哈伊马角酋长国酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在今天见证了哈伊马角与佛罗里达州迈阿密之间谅解备忘录的签署，该备忘录旨在加强和促进双方在共同关心的多个领域的交流与合作。 协议由Sheikh Saud殿下的高级顾问Mohammed Hassan Omran Alshamsi阁下和迈阿密市长Francis Suarez签署。 Sheikh Saud殿下表示：“这项协议标志着哈伊马角和迈阿密合作新时代的开始，同时也是阿拉伯联合酋长国和美国之间长期友谊和战略伙伴关系的延续。通过鼓励加强合作与交流，我们为创新、投资和文化对话开辟了新的道路。我们期待着建立一个充满活力的合作伙伴关系，以彰显我们共同的价值观和对未来的宏伟愿景。” 通过谅解备忘录，哈伊马角和迈阿密计划在多个部门和共同关心的领域建立合作关系，包括城市规划和公共安全、商业促进和旅游业、智慧城市技术、创新和初创企业，以及符合联合国可持续发展目标的可持续发展计划。 会议期间，双方还重点讨论了如何加强经济、...

哈伊马角强劲的经济和投资环境获Fitch“A+”信用评级确认且展望稳定

哈伊马角，阿拉伯联合酋长国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际信用评级机构Fitch重申对哈伊马角"A+"信用评级（展望稳定），印证了该酋长国推动可持续跨领域增长的战略路径及强劲的经济投资环境。 哈伊马角政府对此表示欢迎，认为这一结果是对酋长国经济韧性增强、财政管理稳健以及领导层坚持可持续长期发展愿景的权威认可。 Fitch指出，酋长国标志性的旅游项目——包括大型综合度假村、豪华酒店和世界级休闲设施，与房地产收入激增形成协同效应，正为投资者创造机遇，进一步拉动投资并增强经济抗风险能力。 哈伊马角政府发言人表示，“稳定的'A+'评级源于我们严谨的经济战略、雄心勃勃的投资计划以及对构建可持续多元化经济的长期承诺。近年来酋长国实现显著增长，已成为极具吸引力的全球投资旅游中心，更是宜居、宜业、宜游的首选目的地。” 今年3月，哈伊马角成功发行10年期10亿美元伊斯兰债券，同时将公共部门债务总额控制在GDP的11%（Fitch评级主权实体中最低水平之一），预计2026年将进一步降至9%。 Fitch预估，哈伊马角2024年GDP实际增长率从上一年的3.6%上升至6.7%...
Back to Newsroom