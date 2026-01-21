L’International Zinc Association s’associe à Pharmanova pour sauver des enfants en Zambie

LUSAKA, Zambie--(BUSINESS WIRE)--Zinc Saves Kids, une initiative mondiale pour la santé infantile de l’International Zinc Association (IZA), a annoncé un nouveau partenariat avec le principal fabricant pharmaceutique zambien Pharmanova Zambia Limited afin d’élargir l’accès aux traitements à base de zinc qui sauvent la vie des enfants dans toute la Zambie.

Cette collaboration a été officiellement célébrée lors d’une cérémonie à Lusaka en présence du ministère zambien de la Santé, de Pharmanova Zambia Limited et de l’IZA, représentée par Eric Van Genderen, directeur de l’environnement, de la santé et du développement durable.

L’IZA et Pharmanova ont uni leurs efforts pour développer le traitement de la diarrhée infantile à l’aide de zinc, un micronutriment essentiel qui renforce le système immunitaire et réduit la gravité et la durée des maladies diarrhéiques. Le besoin est urgent : plus de 30 % de la population zambienne souffre d’une carence en zinc, ce qui rend les enfants particulièrement vulnérables à la diarrhée, à la pneumonie et au paludisme. On estime que 116 000 enfants meurent chaque année dans le monde à cause de problèmes liés à une carence en zinc.

Grâce à ce partenariat, chaque dollar donné à Zinc Saves Kids servira directement à financer la distribution du Kit Yamoyo, le « Kit of Life », qui comprend des sels de réhydratation orale (SRO) et un approvisionnement de dix jours en comprimés de zinc. Le zinc et les SRO sont recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé pour le traitement de la diarrhée. Chaque kit fournit un traitement complet contre la diarrhée et aide à prévenir de futures maladies.

« L’IZA est ravi de travailler avec Pharmanova pour lutter contre la carence en zinc, qui affaiblit le système immunitaire des enfants à risque et les rend vulnérables à la diarrhée, à la pneumonie et au paludisme », déclare Eric Van Genderen. « Le zinc est essentiel au bon développement mental et physique, et ce partenariat est une étape importante vers l’amélioration de la santé infantile en Zambie. »

La première tranche de dons a déjà permis de fournir 50 000 kits de zinc et de réhydratation orale aux enfants zambiens. La distribution est assurée par le programme gouvernemental « Healthy Learners », qui opère dans les écoles de tout le pays et se concentre sur les communautés rurales et défavorisées.

Fondée en 1980, Pharmanova a développé Kit Yamoyo pour lutter contre la diarrhée infantile et s’est déjà associée à des agences telles que l’USAID et l’UNICEF afin d’élargir l’accès aux médicaments essentiels.

« Kit Yamoyo répond à un besoin important en Zambie et au-delà, nous sommes donc ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec l’International Zinc Association, qui lutte depuis longtemps contre la carence en zinc dans le monde entier », déclare Mohammed Umar, directeur général de Pharmanova. « Nous envisageons un partenariat long et fructueux avec Zinc Saves Kids. »

Lancé en 2010, Zinc Saves Kids œuvre à sensibiliser le public à la carence mondiale en zinc et soutient des programmes axés sur la supplémentation, l’enrichissement des aliments et le traitement. Le partenariat avec Pharmanova marque une expansion significative de la portée de l’initiative, qui a déjà permis de collecter plus de 4 millions de dollars pour financer des recherches, des programmes éducatifs et des traitements vitaux liés au zinc.

À propos de l’International Zinc Association

L’International Zinc Association (IZA) est la seule organisation dédiée exclusivement aux intérêts du zinc et de ses utilisateurs. En tant que porte-parole de l’industrie mondiale du zinc, l’IZA assure un leadership mondial, une coordination et une valeur ajoutée sur les questions stratégiques pour l’industrie du zinc, notamment le développement du marché, les licences d’exploitation, la communication et la durabilité.

À propos de Pharmanova Zambia Limited

Pharmanova Zambia Limited est à la pointe de l’industrie pharmaceutique zambienne depuis 1980, fournissant une gamme diversifiée de produits essentiels visant à améliorer la santé, l’hygiène et le bien-être général en Zambie et dans la région. Pharmanova exploite trois sites de production stratégiquement situés à Lusaka, la capitale de la Zambie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.