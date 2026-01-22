-

De heerser van Ras Al Khaimah heeft de 14e editie van het Ras Al Khaimah Art Festival officieel geopend

  • Het festival brengt meer dan 100 kunstenaars uit 49 landen samen
  • Het is een toonaangevend cultureel platform dat artistieke excellentie viert, internationale uitwisseling stimuleert en de rol van het Emiraat als gastheer voor culturele dialoog versterkt

Ras Al Khaimah Art Festival, officially opened by His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has successfully completed its opening weekend, where cultures converged and creativity spoke across borders. (Video: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Zijne Hoogheid Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, lid van de Hoge Raad van de VAE en heerser van Ras Al Khaimah, heeft in Al Jazeera Al Hamra Heritage Village de 14e editie van het Ras Al Khaimah Art Festival geopend en daarmee de aftrap gegeven voor het belangrijkste jaarlijkse culturele evenement van het Emiraat. Het festival wordt georganiseerd door de Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research en loopt tot en met 8 februari, onder het thema ‘Civilizations’.

Met meer dan 100 kunstenaars uit 49 landen onderstreept het festival de inzet van Ras Al Khaimah voor cultuur en kunst als pijlers van identiteit, dialoog en duurzame ontwikkeling, en versterkt het tegelijkertijd zijn positie als regionaal knooppunt voor de creatieve en culturele sectoren.

Tijdens de opening benadrukte Zijne Hoogheid Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi dat het ondersteunen van de kunsten een essentiële rol speelt bij het verdiepen van culturele uitwisseling, het versterken van de nationale en historische identiteit en het bevorderen van economische diversificatie door de groei van de creatieve industrieën. Hij merkte op dat dergelijke initiatieven de aantrekkelijkheid van het Emiraat als bestemming voor culturele en creatieve evenementen van hoge kwaliteit vergroten.

Zijne Hoogheid sjeik Saud is een voorstander van cultuur en kunst als essentiële drijfveren van sociale cohesie en wederzijds begrip. Door culturele initiatieven zoals het festival te ondersteunen, blijft hij de rol van cultuur in het versterken van sociale cohesie nadrukkelijk bevorderen.

Het openingsweekendprogramma introduceerde het publiek aan het thema van het festival door middel van een dynamisch programma van tentoonstellingen, live optredens, begeleide erfgoed- en kunsttours, filmvertoningen, workshops en samengestelde culinaire ervaringen. Hoogtepunten zijn onder meer door kunstenaars geleide masterclasses, interactieve workshops die zowel traditionele als hedendaagse praktijken omvatten, live muziek- en performance-evenementen, en de lancering van The Hidden Table, een nieuw diningconcept dat eten verkent als een vorm van culturele storytelling binnen de historische setting van Al Jazeera Al Hamra Heritage Village.

Het festivalprogramma omvat paneldiscussies, educatieve activiteiten en op de gemeenschap gerichte initiatieven die zijn ontworpen om het publiek te betrekken en de erfgoedlocatie te activeren als een platform voor creativiteit, dialoog en leren.

Het Ras Al Khaimah Art Festival fungeert als een toonaangevend cultureel platform in de VAE, waar artistieke excellentie wordt gevierd, internationale uitwisseling wordt bevorderd en de rol van het Emiraat van Ras Al Khaimah als gastheer voor mondiale culturele dialoog verder wordt versterkt.

